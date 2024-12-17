يارا تقيم دعوى النفقة بمحكمة الأسرة: "كان راجل محترم"

دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة “يارا. م”، أمام محكمة الأسرة، كانت أساسها الخيانة، فضلا عن أنها السبب الرئيسي في توجهها لمحكمة الأسرة، إذا قالت: “كنت فاكرة إن جوزي هو سندي وضهري بعد والدي، خاني، ولما وجهته ضربني وأهاني، ود السبب اللي خلاني ألجأ لمحكمة الأسرة”.

تفاصيل الدعوى تسردها لكم الموجز.

11 سنة جواز

وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 11 عاما، زواجها كان تقليديا، في البداية كان رجلا طيبا لم ترى منه يوما شيئا سيئا، وحينما تقدم لوالديها وافقوا عليه لأخلاقه وسمعته الطيبة، : “أهل جوزي ناس محترمة وطيبين، اتجوزته 11 سنة عمري ما شوفت منه حاجة وحشة، ولا عمره غلط فيا ولا عيالي”.

دعوى النفقة

طول عمره زوج محترم

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها اختلفت معاملته منذ عامين، حتى اكتشفت زوجته أنه يتعاطى المخدرات، حاولت كثيرا إثناؤه عما يتعاطى، لكن دون جدوى، متابعة: “جوزي اتغير بدأ يتعاطى مخدرات، وبيكذب عليا ويقولي بطلت، كنت بحاول أتغاضى عن الموضوع ساعات، وساعات أتحايل عليه، ولما بزهق بتخانق معاه، لكن اللي شوفته بعد كده صعب".

الحكاية فيها ست تانية

وأشار الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها اكتشفت منذ فترة أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، وتأكدت عندما فتشت في هاتفه، مؤكدة: “شوفت محادثات على تليفونه، بيكلم واحدة تانية، زعلت ومن عصبيتي وصلت ليها ولأهلها، اتعصب عليا وضربني، وإن مش من حقي أكلم أهلها”.

دعوى النفقة

واختتمت الزوج أن زوجها طلقها بسبب كلامه مع تلك الفتاة الأخرى، ورفض بعدها الإنفاق على أولادها، : مش عارفة إيه اللي قلب حياتنا، إحنا كانت حياتنا هادية ومستقرة، فجأة كل حاجة اتغيرت، والراجل المحترم رماني ورمى عياله، ورفض يصرف علينا، ومش بس كده، عياله بيتصلوا بيه يسألوا عليه، بيقفل في وشهم السكة".

وأمام تعنت الزوج، قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

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