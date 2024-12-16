زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته.. مش راضية تنضف البيت

محكمة الأسرة.. «رفعت عليا قضية طلاق عشان بقولها نضفي الشقة، مش عارف هنعيش إزاي وهي قاعدة بتاكل وتنام وتصرف الفلوس بس»، كلمات برر بها الزوج إقامة دعوى لإثبات نشوز زوجته، مطالبا بإرسال دعوى طاعة على مسكن أهليتها، بعد رفضها العودة لمنزله، وإقامة دعوى طلاق ضده، تفاصيل تستعرضها الموجز.

الخلافات بدأت تزيد

قال الزوج في دعوى النشوز التي أقامها الزوج ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، إن حياتهما كانت مستقرة في بداية زواجهما إلى حد كبير، ولم تتواحد سوى العديد من الخلافات العادية، والتي تتواحد بين أي زوجين، ولكن الزوجة جعلت الخلافات تزيد بينهما بشكل كبير، لتخرج الزوجة في النهاية وتقيم دعوى طلاق.

محاولات للنقاش بين الزوجين ‏

وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها الزوج ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة: « مكنش فيه أي مشاكل بينا، كان آخرنا الخلافات العادية، اللي موجودة بين أي اتنين متجوزين، لكن آخر فترة بدأت المشاكل تزيد، حاولت كتير أتفاهم معاها، لكن مفيش فايدة، والمشكلة إنها بتعاند معايا وبترفض تنضف البيت».

وأكمل الزوج في دعوى النشوز التي أقامها الزوج ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته أصبحت تترك المنزل وتذهب لمنزل والديها كلما حدث بينهما خلاف، حتى ولو بسيط، حتى بدأ آخر خلاف بينهما، تركت الزوحة المنزل ولجأت لمنزل والديها، وحينما حاول التفاهم معهت، رفضت العودة، لذا قرر هو الذهاب لمحكمة الأسرة وإقامة دعوى نشوز.

دعوى النشوز في محكمة الأسرة

إقامة دعوى نشوز ضد الزوجة

وأشار الزوج في دعوى النشوز التي أقامها الزوج ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنه حاول مرارا وتكرارا التفاهم مع زوجته لأجل منزلهما، ولكنها صممت على قرارها، لذا لجأ لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز كي يجرها على العودة لمنزل الزوجية، ولكنه فوجيء بإقامتها دعوى طلاق.

وأمام تعنت الزوجة ورفضها العودة لمنزل الزوجية، قرر الزوج اللجوء إلى محكمة الأسرة لإلزامها ببيت الطاعة.

اقرأ أيضًا: دعوى طلاق للضرر تقيمها إيمان أمام محكمة الأسرة.. ومحامٍ يكشف حقوق أطفالها

"أمه تغار مني".. زوجة ترفع دعوى طلاق والتفاصيل صادمة