الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية الجديدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستضيف هذه الاختبارات للمرة الأولى.

الاطلاع على النتائج الإلكترونية لضمان الشفافية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على نتائج اختبارات الطلاب من خلال منظومة تسجيل النتائج الإلكترونية، التي توفر البيانات التفصيلية الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها في جميع مراحل الاختبارات المختلفة.

وأكد أن هذه المنظومة تعكس الشفافية التامة والدقة في تقييم أداء المتقدمين منذ بداية الاختبارات وحتى وصولهم إلى مرحلة كشف الهيئة.

الرئيس السيسي

نقاشات حول القضايا المحلية والدولية

خلال لقائه بالطلاب، حرص الرئيس السيسي على مناقشة أبرز الموضوعات والقضايا الراهنة على المستويين المحلي والدولي، بهدف قياس مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمستوى الوعي والاطلاع الذي أبداه الطلاب المتقدمون، مؤكدًا أهمية أن يكونوا على دراية كاملة بالجهود التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات.

كما شدد الرئيس على ضرورة استمرار الطلاب في مواكبة العلوم الحديثة وبناء شخصية قوية ومثقفة قادرة على مواجهة التحديات وحماية الوطن، ووجههم بأن يكونوا قدوة لباقي شباب مصر، باعتبارهم الجيل الأصيل المكلف بالدفاع عن أمن البلاد واستقرارها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

انتقاء الكفاءات وفق معايير دقيقة

أكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن القوات المسلحة تُولي أهمية قصوى لانتقاء أفضل الطلاب المتقدمين بكل موضوعية وتجرد، وبما يتوافق مع المعايير العلمية الحديثة، موضحا أن اجتياز الطلاب لجميع مراحل الاختبارات يؤهلهم بشكل علمي وعملي للالتحاق بمسيرة حماية الوطن.

وأعرب الرئيس عن تمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح في خدمة الوطن، مشيرًا إلى الدور المهم الذي سيقومون به في صون أمن مصر واستقرارها.

الجانب الروحاني والإنساني.. أداء الصلاة مع الطلاب

حرص الرئيس السيسي على مشاركة الطلاب في أداء فريضة الصلاة، في لفتة إنسانية تؤكد حرصه على التقرب منهم وبث روح الأمل والاطمئنان في نفوسهم، وهذه اللفتة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز القيم الدينية والروحية، إلى جانب التأهيل الأكاديمي والعسكري.

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