6 رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمستثمرين النرويجيين.. فما هي؟

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة عشاء رسمية مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار المسؤولين عن الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، تأتي هذه المناسبة ضمن زيارة الرئيس السيسي الرسمية إلى النرويج، التي تُعد جزءًا من جولة أوروبية تهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين قادها الرئيس السيسي، ويرصد الموجز تفاصيل رسائل السيسي.

توافق في الرؤى وتوجهات مشتركة

خلال المباحثات، أكد الطرفان توافقهما على أهمية تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها مع النرويج لتحقيق الاستفادة المشتركة.

خطة مصرية طموحة لتحسين مناخ الاستثمار

استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم، كما أكد أن هذه الخطط تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الرئيس السيسي يصل النرويج

سلط اللقاء الضوء على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج، وأكد الرئيس السيسي على اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا، مثل الطاقة بمصادرها المختلفة، النقل، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دعوة للاستثمار في السوق المصري

وجّه الرئيس دعوة مفتوحة لكافة الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية لزيادة تواجدها في السوق المصري، كما دعا إلى البناء على النجاحات الحالية للتعاون القائم مع عدد من كبرى الشركات النرويجية.

رؤية مشتركة لزيادة الاستثمارات

اختتم الرئيس اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى رؤية الجانب النرويجي بشأن الخطوات التنفيذية لزيادة الاستثمارات النرويجية في مصر، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يمثل فرصة مهمة لتعزيز هذه الشراكة الاقتصادية.

ويعكس اللقاء رؤية مشتركة لعلاقات أعمق بين البلدين في المستقبل القريب، مع التركيز على خلق فرص استثمارية واعدة تصب في صالح الطرفين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الإثنين مع الملك هارالد الخامس، عاهل النرويج، خلال زيارته الرسمية للبلاد، وأفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الملك هارالد أعرب عن ترحيبه الحار بالرئيس السيسي، مؤكدًا على تقدير النرويج للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنى الملك على التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

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