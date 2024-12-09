القضية الفلسطينية.. تتصدر الملفات على طاولة مباحثات مصر والنرويج

التقي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ب "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد الرئيس إلى النرويج ضمن جولة سيادته الأوروبية ويرصد موقع الموجز اهم القضايا التي تحدث فيها الثنائي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الملك "هارالد الخامس" إستهلّ المقابلة بالترحيب بالسيد الرئيس، مشيراً إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس قد وجه من جانبه الشكر للملك "هارالد الخامس" على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية الزيارة في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، مشيداً بالعلاقات الثنائية، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، كما وجه سيادته الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تقودها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

السيسي يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لحل القضية الفلسطينية

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء عقده،اليوم الإثنين مع مسعود قره خان رئيس مجلس النواب النرويجي على هامش زيارته الحالية للنرويج، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإنهاء الصراع المشتعل في قطاع غزة .

حيث أكدا الجانبين على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار، و إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين و إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بالكميات الكافية بالإضافة إلى بذل الجهود الكافية للحيلولة دون التصعيد وتدهور الأوضاع في المنطقة .

إشادات واسعة بالدور المصري لحل القضية الفلسطينية

كما إستعرض الجانبين الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى حل القضية الفلسطينية ومن جانبهم أشاد عدد من أعضاء البرلمان النرويجي بالدور المصري المحوري والحكيم في الشرق الأوسط مؤكدين على دعم بلادهم للجهود المصرية في مختلف القضايا ذات الصلة .

بحث سبل التعاون في الملف السودان وعدد من قضايا الإفريقية

كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية لاسيما ملف الصراع المسلح الدائر في السودان و الملف الصومالي و إستعراض سبل تعزيز التعاون في تلك الملفات بين البلدين، وفرص التعاون الثلاث في إفريقيا و الإستفادة بما تملكه الشركات المصرية من خبرات في تلك المجالات .

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