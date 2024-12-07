الوضع في السودان وسوريا.. ملفات تصدرت مباحثات الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيسة وزراء الدنمارك "ميتا فريدريكسن"، تناول خلاله أبرز نتائج المباحثات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي نرصدها لكم عبر الموجز.

شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي

شهد المؤتمر توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات تشمل النقل البحري، الطاقة والتحول الأخضر، الصحة، البحث العلمي، الاستثمار، الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب، مكافحة الفقر، والتصحر، إضافة إلى إطلاق مجلس الأعمال المصري – الدنماركي: خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

دعم دولي لأمن مصر المائي

أكد الرئيس السيسي على دعم الدنمارك لمصر في ملف الأمن المائي، مشيرًا إلى أن قضية المياه تمثل "أولوية وجودية" لمصر في ظل الندرة المائية الشديدة التي تواجهها البلاد، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الأمن المائي ومواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ وندرة المياه.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية

الوضع في لبنان:

أشاد الرئيس السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أهمية أن يكون ذلك بداية مرحلة جديدة لوقف التصعيد في المنطقة، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.

الوضع في سوريا:

أكد السيسي على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية، مشيرًا إلى ضرورة احترام سيادة سوريا ومؤسساتها الوطنية.

القضية الفلسطينية:

شدد الرئيس على الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب في غزة، محذرًا من خطورة انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة، مجددًا التأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كضرورة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى ضمان النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى الدور المصري في تسهيل هذا النفاذ، وآخرها المؤتمر الوزاري بالقاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

الوضع في السودان:

جرى خلال المباحثات بحث التطورات في السودان، مع الاتفاق على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة واحترام سيادة الدول ومؤسساتها.

الأزمة الأوكرانية وأمن البحر الأحمر:

تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون لحماية أمن البحر الأحمر، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول في ظل التحديات الدولية المتصاعدة.

وقد عبر الرئيس السيسي عن تقديره للاستقبال الحافل من جانب رئيسة وزراء الدنمارك، مؤكدًا أن الزيارة تمثل نقطة انطلاق جديدة في العلاقات بين البلدين التي بدأت منذ عام 1922، موجهًا رسالة تضامن مع شعوب المنطقة المتضررة من النزاعات، مؤكدًا أن مصر ستواصل العمل من أجل وقف التصعيد وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

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