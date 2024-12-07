آخر أخبار سوريا.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من أوضاع المدنيين والأقليات هناك

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع في سوريا بعد سيطرة الفصائل المسـلحة علي العديد من المدن السورية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيرة التركي بشأن سوريا، وذلك في إطار متابعة الولايات المتحدة الأمريكية لتطورات الأوضاع في سوريا.

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في سوريا

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى حماية المدنيين بمن فيهم أفراد الأقليات في سوريا حيث سيطرت فصائل معارضة على عدد من المدن الكبيرة في هجـوم مسـلح.

سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية الأمريكي شدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية حماية المدنيين بمن فيهم أفراد الأقليات في سوريا، وتحدث عن الحاجة إلى حل سياسي للنزاع.

أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فورًا

وفي السياق ذاته، دعت أمريكا رعاياها إلى مغادرة سوريا فورًا، حيث نشرت رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها : "تحض وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا فورًا طالما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".

أمريكا تراقب الوضع في سوريا عن كثب

فيما، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في سوريا، حيث تمكنت قوى المعارضة من هز قبضة الرئيس السوري بشار الأسد على السلطة.

أمريكا تشن ضربة دفـاعية في سوريا

وكانت وزارة الدفـاع الأمريكية (لبنتاجون) قد شنت ضربة دفـاعية في سوريا ردًا على صـواريخ سقطت في محيط وجود القوات الأمريكية في موقع الفرات للدعم العسـكري.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تـدمير العديد من أنظمة الأسـلحة، بما في ذلك 3 قـاذفات صـواريخ متعددة محمولة على شاحنات ودبـابة T-64 وقـذائف هـاون شكلت تهـديدًا واضحًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف ضد تنـظيم داعـش".

المتحدثة باسم البيت الأبيض

وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة ما زالت تقيم من قام بتشغيل تلك الأسلحة، لكنه أشار إلى أن هناك مجموعات مسـلحة مدعومة من إيران في المنطقة نفذت هجـمات على موقع الفرات للدعم العسكري في الماضي، وهناك أيضًا قوات عسـكرية سورية تعمل في المنطقة.

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