كواليس الجلسة الطارئة لـ مجلس الأمن لـ بحث تطورات الأوضاع في سوريا

تشهد الأوضاع في دولة سوريا تصعيد خطير وتطورات سريعة ومتلاحقة، الأمر الذي استدعي ضرورة التحرك الدولي لمحاولة تهدئة الأوضاع المشـتعلة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ومفتوحة، اليوم الثلاثاء، بشأن الأوضاع في سوريا، وذلك بعدما أدى التصعيد إلى نزوح آلاف الأشخاص وتسبب في سقوط العديد من الضـحايا المدنيين.

مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في سوريا

ويقدم “الموجز” خلال التقرير التالي التحركات العاجلة لاحتواء الأزمة السورية، وأخرها الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التس ستعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا وتأثيرها علي السلام الإقليمي والدولي.

سوريا

ومن المقرر أن تناقش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن مخاطر التطورات الأخيرة على المدنيين، وعواقبها الوخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

المبعوث الأممي يحذر من تأثير الأوضاع في سوريا علي السلام الإقليمي

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، قال إنه يتابع من كثب الأوضاع على الأرض في سوريا، في ظل التحول الجذري في خطوط التماس الذي شهدته في الأيام الأخيرة، وإن ما يحدث اليوم دليل على الفشل الجماعي في تحقيق عملية سياسية حقيقية منذ سنوات كثيرة، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2245 لعام 2015.

كما حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، من أن القـتال الدائر حالياً في هذا البلد تترتب عليه عواقب وخـيمة على السلام الإقليمي والدولي.

بشار الأسد يوضح الهدف من التصعيد في سوريا

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد أن التصـعيد في شمال سوريا هو محاولة لتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها.

وقال الرئيس السوري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الإثنين، إن: "ما يحدث من تصـعيد إرهـابي يعكس أهدافًا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها".

وأضاف: "التصـعيد الإرهـابي يهدف لإعادة رسم الخرائط من جديد وفقًا لمصالح وغايات الولايات المتحدة والغرب".

الرئيس الإيراني يعرب عن استعداده لتقديم الدعم لـ سوريا

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإيراني إن إيران ترفض بشكل تام كل محاولات النيل من وحدة واستقرار سوريا.

واعتبر الرئيس الإيراني أن المساس بوحدة سوريا يعتبر ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها.

كما أبدى بزشكيان استعداد إيران لـ "تقديم كل أشكال الدعم لسوريا للقضاء على الإرهـاب وإفشال أهداف مشغليه وداعميه".

إيران مستعدة لتقديم الدعم لـ سوريا

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد التقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأكد أهمية دعم الحلفاء في التصدي للهجـمات الإرهـابية المدعومة من الخارج لإفشال مخططاتها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد إيران لتقديم شتى أنواع الدعم لــ سوريا.

إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر سياسي قوله إن إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة التنظيمات المسـلحة التي شنت هجــومًا مباغتًا على ريفي حلب وإدلب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تخشى أن تستغل إيران التطورات في سوريا، لزيادة قواتها بشكل كبير في البلاد.

سوريا

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائـيلية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، إن حزب الله قام بتحويل بعض من قواته من لبنان إلى سوريا من أجل حماية منشآته هناك.

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