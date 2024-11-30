موقف تركيا من الصراع في سوريا وتطورات الأحداث في حلب

وزير الخارجية التركي: "لسنا منخرطين في صراع حلب".. صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، أن تركيا ليست طرفًا في الصراع الدائر في محافظة حلب السورية، ولكنها ستتخذ إجراءات احتياطية لضمان أمنها، وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الحرب والنظام"، حيث أكد أن تركيا تلعب دورًا محوريًا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، ويكشف الموجز تفاصيل التصريحات.

دور تركيا في استقرار المنطقة

وأشار الوزير التركي إلى أن استقرار سوريا والعراق والشرق الأوسط يعد هدفًا أساسيًا لأنقرة، مؤكدًا على جهود بلاده في حل النزاعات من خلال الدبلوماسية البناءة والوساطة النزيهة، كما شدد على أن استمرار الحروب لا يمنع الحوار، بل يدعو لمزيد من الجهود لإصلاح النظام الدولي.

تطورات الأحداث في سوريا.. هجوم على حلب وتحركات الجيش السوري

كشف المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، أن تركيا نظمت الفصائل المسلحة لشن هجوم على مدينة حلب يوم الأربعاء، ما تسبب في نزوح واسع للسكان بسبب المخاوف من تصاعد العنف.

تحركات الجيش السوري

أوضح عزوز أن الجيش العربي السوري يعمل حاليًا على إعادة التموضع والتخطيط لعملية دقيقة تهدف إلى القضاء على العناصر الإرهابية في حلب دون إلحاق أضرار بالسكان المدنيين.

التعاون السوري الروسي

أكد عزوز على وجود تنسيق مشترك بين سوريا وروسيا للرد على العمليات الإرهابية. ونفى الشائعات حول انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة، مؤكدًا أن هذه الأخبار تندرج ضمن الحرب النفسية ضد الشعب السوري.

رؤية موحدة.. تركيا وسوريا في قلب الأحداث الإقليمية

تتصاعد الأحداث في حلب مع استمرار الاتهامات المتبادلة بين تركيا وسوريا بشأن الدور الذي تلعبه كل منهما في الصراع. في حين تسعى تركيا لتحقيق استقرار إقليمي، تواصل سوريا العمل مع حلفائها لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها.

اقرأ أيضًا:

حلب على صفيح ساخن.. تحديات الجيش السوري أمام تصعيد الفصائل المسلحة



سوريا الآن.. التحركات الروسية لمواجهة الإرهاب في إدلب وحلب

