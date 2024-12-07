الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان الدنماركى ويلقي كلمة هامة بعد قليل

وصل الرئيس السيسي اليوم السبت، إلى مقر البرلمان الدنماركى بكوبنهاجن في إطار زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس لدولة الدنمارك والتى بدأت يوم الخميس الماضى.

وينشر “الموجز” تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ البرلمان الدنماركي وكل ما يخص الكلمة التي سيلقيها، وحواره مع أعضاء البرلمان الدنماركى.

الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان الدنماركى

واستقبل رئيس البرلمان الدنماركى سورين جاد وعدد من الشخصيات البرلمانية الدنماركية الرئيس السيسي فور وصوله إلى مبنى البرلمان.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة في البرلمان الدنماركى ويجرى حوارا مع أعضاء البرلمان الدنماركى ويدون كلمة في سجل كبار الزائرين بالبرلمان، وسوف يجرى الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن مباحثات بعد ظهر اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يحضر العشاء الرسمي مع ملك الدنمارك

شارك الرئيس السيسي في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

وقال الرئيس السيسي: "اسمحوا لي أن أعبر لكم، عن خالص الشكر والعرفان، على الاستقبال الرفيع والضيافة المميزة، منذ لحظة وصولي إلى مملكة الدنمارك الصديقة في أول زيارة لرئيس مصري إلى هذا البلد العريق".

وأضاف: "كما أغتنم هذه الفرصة، لأقدم أطيب التمنيات لجلالة الملكة مارجريت الثانية، بدوام الصحة والسلامة وأتمنى لكم جميعًا، عيد ميلاد مجيد وللعالم بأسرة، عامًا جديدًا سعيدًا".

تعزيز التعاون بين مصر والدنمارك

وتابع الرئيس السيسي: "إن الأهداف المشتركة التي تجمعنا، تمثل جسرًا مهمًا، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين وهي فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وصولًا إلى الآفاق الاستراتيجية التي نصبو إليها".

واستطرد :"فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، يتعين علينا تحمل مسئولية مشتركة، في نشر قيم ومبادئ العدالة والسلام، والمساواة والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والثقافات، ونبذ الحروب والعنف والكراهية".

وقال الرئيس السيسي: "وقد كان من الطبيعي، أن تكون مملكة الدنمارك، هي المحطة الأولى في جولتي في شمال أوروبا تمامًا كما اختارت الدنمارك مصر، لتكون مدخلها إلى القارة الإفريقية وذلك في إطار استراتيجيتها للتعاون مع الدول الإفريقية، ولا شك أن زيارتي إلى الدنمارك، تأتي في وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية، نموًا ملحوظًا في مجالات التعاون المتعددة فضلًا عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

رفع مستوى العلاقات بين مصر إلى الشراكة الاستراتيجية

وأضاف :"نتطلع إلى أن يتوج ذلك بالتوقيع، على إعلان يرفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الاستراتيجية. إن إطلاق مجلس الأعمال "المصري - الدنماركي"، والتوافق الذي ساد محادثاتي مع جلالتكم، ومع الرؤساء التنفيذيين، لأكبر الشركات الدنماركية العاملة في مصر يعكس قناعة راسخة، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص في المجال الاقتصادي والاستثماري، في ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك."

وتابع الرئيس السيسي :"إنني على ثقة، من أن الروح التي سادت اجتماعاتنا اليوم، ستستمر في محادثاتي المرتقبة، مع رئيسة الوزراء ومع رئيس البرلمان مما يؤكد التزام بلدينا، بتعزيز علاقاتهما الثنائية، كشركاء استراتيجيين".

الرئيس السيسي يدعو ملك الدنمارك لحضور افتتاح المتحف المصري

واستطرد :"أعلم يقينا أنكما من محبي الثقافة المصرية لذلك فإنه لمن دواعي سروري، أن أدعوكم لزيارة مصر، لنحتفل معًا بافتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف مخصص لواحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، وهي الحضارة المصرية".

الرئيس السيسي

واختتم الرئيس السيسي: "وفى ختام كلمتي، يسرني أن أعبر لكم، عن أصدق التمنيات بدوام الخير والأمن والسلام والتنمية، لشعب الدنمارك الصديق، كما أود أن أكرر شكري وتقديري على كرم ضيافتكم وحسن استضافتكم وأؤكد على تطلعي، لاستقبال جلالتكم وجلالة الملكة، في مصر في المستقبل القريب لنواصل جهودنا من أجل تعميق أواصر التعاون، والتنسيق بين بلدينا الصديقين.

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