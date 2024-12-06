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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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عرب وعالم

ملخص لقاءات السيسي مع قيادات الشركات الكبرى في الدنمارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعزز التعاون مع "ميرسك" و"شركاء كوبنهاجن" لدعم الطاقة النظيفة وتطوير الحاويات.. أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءين بارزين خلال زيارته الرسمية إلى الدنمارك. الأول مع روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه بي موللر ميرسك"، حيث تم استعراض جهود تطوير محطات الحاويات المصرية لتصبح مراكز عالمية لتداول الحاويات في شرق وجنوب البحر المتوسط، والثاني مع فيليب كريستياني، رئيس شركة "شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية"، لبحث مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ويستعرض الموجز تفاصيل اللقاءات

 

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تطوير محطات الحاويات المصرية

أكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس "ميرسك" على أهمية التعاون بين الجانبين لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، وأشاد بمشروعات الشركة لإنتاج الوقود الأخضر، والتي تسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحاويات والطاقة النظيفة.

توسع مصر في إنتاج الطاقة النظيفة

في لقائه مع رئيس "شركاء كوبنهاجن"، شدد السيسي على اهتمام مصر بتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وأكد حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال، وتقديم الدعم الكامل للشركات الأجنبية العاملة في مصر.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن اللقاءين ركزا على سبل تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، كما تم استعراض المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع "ميرسك" و"شركاء كوبنهاجن".

أهمية التعاون الاقتصادي مع الدنمارك

تطوير البنية التحتية: تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز عالمية.

تعزيز الاستدامة: دعم مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

زيادة الاستثمارات: جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التعاون مع الشركات الكبرى.

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