السيدة انتصار السيسي تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. أعلنت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة، وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الموجز يستعرض لكم منشور السيدة انتصار السيسي الذي كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

منشور السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية: «فلسطين ستظل دائمًا قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام».

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أعادت السيدة انتصار السيسي تأكيد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة».

منشور السيدة انتصار السيسي

وشددت على أن فلسطين ستظل دائمًا قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه رسائل دعم للشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن معه.

الرئيس السيسي: أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، إيماناً منا بعدالتها وحق هذا الشعب في الاستقلال والحرية والكرامة».

ومنذ أيام قليلة سابقة أيضًا وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف، معربة عن فخرها بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق.

فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق

وذكرت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بمنصة "فيس بوك": "فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق، مؤكدةً: أشكر المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف.

وبدورها تقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، على دعمها الكبير لحقوق الأطفال، ورعايتها لاحتفالية اليوم العالمي للطفل.

وأبدت المنظمة الأممية عبر تدوينة نشرها مكتب «يونيسيف مصر» على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي - عن تقديرها لحرص السيدة انتصار السيسي على أن يكون لكل طفل في مصر مستقبل مشرق.

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