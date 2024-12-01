بعد تهنئة السيسي له.. من هو أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي الجديد؟

تولى أنطونيو كوستا رئاسة المجلس الأوروبي، وأصبح مسئولًا عن قيادة الهيئة التي تجمع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.

وستستمر ولاية أنطونيو كوستا لمدة عامين ونصف، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة، ويحمل علي عاتقه العديد من الأمور الهامة خاصة أنه تولي منصبه في وقت شديد الخطورة.

من هو أنطونيو كوستا؟

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي الجديد، وأبرز المهام الموكلة إليه.

ينحدر أنطونيو كوستا من أصول هندية وفرنسية- موزمبيقية، ويُعد أول شخص ملون يشغل منصباً رفيعاً في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

أنطونيو كوستا

ووصفت الأوساط السياسية أنطونيو كوستا بأنه شخصية قادرة على الموازنة بين وضوح الرؤية والحفاظ على التوافق، وهو ما يعد ضرورة في مرحلة حاسمة بالنسبة لأوروبا.

وسوف يتولى أنطونيو كوستا، باعتباره رئيسًا للمجلس الأوروبي، إعداد وإدارة قمم الاتحاد الأوروبي، حيث يضع الزعماء الأجندة السياسية لمستقبل الكتلة، ويفتقر هذا المنصب إلى الصلاحيات التنفيذية ويهدف إلى حد كبير إلى التمثيل والتنسيق.

أول تصريح لـ أنطونيو كوستا بعد توليه رئاسة المجلس الأوروبي

وأعرب أنطونيو كوستا، في أول تصريح له، عن عزمه العمل عن كثب مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لتعزيز التعاون بين المؤسسات، مؤكداً رغبته في طي صفحة التوتر الذي طبع العلاقة بين ميشيل وفون دير لاين خلال الفترة السابقة.

وصور أنطونيو كوستا نفسه على أنه صانع جسور، في خطابه، وجادل بأن الاختلافات في الرأي بين الدول الأعضاء، والتي هي متكررة وكثيرة، ينبغي احترامها بدلا من التعامل معها باعتبارها مشكلة.

وقال الرجل البالغ من العمر 63 عاما: "لدينا 27 تاريخًا وثقافة مختلفة، ونحن ننظر إلى العالم من مواقع جغرافية مختلفة، وهذا التنوع طبيعي تمامًا، إنه يثرينا ويمكننا في الواقع الاستفادة منه، إنه قوة أوروبا".

تفاصيل زيارة أنطونيو كوستا لـ كييف

ووصل أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي ومسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى كييف في أول يوم لهما في منصبيهما لتقديم رسالة دعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأكد أنطونيو كوستا، عبر منصة "إكس"، أن الاتحاد الأوروبي كان إلى جانب أوكرانيا منذ بداية الحرب، وأعاد التأكيد على دعمه الثابت للشعب الأوكراني.

كما نشر صورة له مع كالاس ومارتا كوس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون التوسيع، أثناء وصولهم بالقطار.

أولويات أنطونيو كوستا

ويعد دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وتعزيز سياسة الدفاع والقدرة التنافسية علي رأس أولويات أنطونيو كوستا، إلى جانب إدارة ملف الهجرة، وإصلاح ميزانية الاتحاد الأوروبي.

كما يضع أنطونيو كوستا توسيع الاتحاد الأوروبي ضمن أولوياته، مع التشديد على ضرورة التقدم في مفاوضات الانضمام دون عقبات لا مبرر لها.

وأكد أنطونيو كوستا أن الوحدة هي شريان الحياة للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن بناء أوروبا موحدة يمثل الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، فضلًا عن الازدهار الاقتصادي والنمو المستدام والتحول المناخي.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يهنئ أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد

ومن جانبه، تقدم الرئيس السيسى بخالص التهنئة لـ أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: " نأمل فى تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة".

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