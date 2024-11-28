استخدم في ضـرب أوكرانيا.. تعرف علي قدرات الصـاروخ أوريشنيك الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن بدء الإنتاج التسلسلي لـ الصـاروخ أوريشنيك القادر على ضـرب التحصينات على أعماق كبيرة.

وأكد بوتين أنه لا يوجد نظير لـ الصـاروخ أوريشنيك الروسي في العالم، ولن يظهر له مثيل قريبًا.

قدرات الصـاروخ أوريشنيك الروسي

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي قدرات الصـاروخ أوريشنيك الروسي الذي استخدمته القوات الروسية في ضـرب أوكرانيا.

الرئيس فلاديمير بوتين

أطلقت روسيا صـاروخًا باليستيًا جديدًا متوسط المدى على أوكرانيا ردًا على استخدام أوكرانيا لصـواريخ أمريكية وبريطانية في ضـرب عمق روسيا.

وحذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على إيقاف الصـاروخ أوريشنيك.

معلومات عن الصـاروخ أوريشنيك

كشف الرئيس الروسي عن قدرات الصـاروخ أوريشنيك، حيث أشار إلى أنه يحلق بسرعة 10 ماخ، كما أنه متعدد الرؤوس الحـربية، ولكنه لا يحمل حاليًا رؤوسًا نـووية.

ويصنف الصـاروخ أوريشنيك على أنه "فرط صوتي"، لذا فإنه قادر علي مهاجمة الأهداف بسرعة تتراوح بين 2 إلى 3 كيلومترات في الثانية.

وأوضحت مواقع روسية أن أنظمة الدفـاع الجوي والدفاع الصـاروخي الحديثة، لا تستطيع اعتراض الصاروخ أوريشنيك.

وتم استخدام الصـاروخ أوريشنيك في قصـف مصنع للصـواريخ في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

ويشتق اسم الصـاروخ أوريشنيك من كلمة روسية تعني شجرة البندق.

وهدد الرئيس الروسي باستخدام الصـاروخ أوريشنيك في مهاجـمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريـخها لمهاجـمة روسيا.

وأكد الرئيس الروسي أن الأسلـحة الروسية التي تفوق سرعتها أضعاف سرعة الصوت ليس لها مثيل في العالم كما أن إنتاجها في ازدياد.

روسيا تنتج صـواريخ أكثرمن جميع دول الناتو بـ 10 أضعاف

وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا تنتج صـواريخ أكثر بعشر أضعاف من جميع دول الناتو مجتمعة، وسنزيد الإنتاج بمقدار الربع.

وكشف الرئيس الروسي عن أن أوكرانيا هاجـمت روسيا بستة صــواريخ أتاكمز أمريكية الصنع في 19 نوفمبر وبصـواريخ ستورم شادو البريطانية وصـواريخ هيمارس الأمريكية في 21 من الشهر نفسه، وذلك بعد موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الصـاروخ أوريشنيك

وقال بوتين إن الضـربات الصـاروخية التي نفّذتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة باستخدام أسلـحة غربية باءت بالفشل، مضيفًا: "صـدّت أنظمتنا الدفـاعية الجوية هذه الهجـمات، وأن الأهداف التي حددها العـدو بوضوح لم تتحقق".

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