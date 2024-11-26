تداعيات الهجوم الروسي علي أوكرانيا بعد استهدافها بسرب من الطائرات المسيرة

شنت القوات الروسية أكبر هجوم لها علي أوكرانيا بالطائرات المسيّرة، في تصعيد خطير منذ بداية العدوان الروسي علي كييف.

ويتزامن الهجوم الروسي علي أوكرانيا مع إحراز القوات الروسية تقدماً كبيراً على طول الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا؛ حيث حققت بعضاً من أكبر المكاسب الإقليمية الشهرية منذ عام 2022.

تداعيات الهجوم الروسي علي أوكرانيا

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات الهجوم الروسي علي أوكرانيا، وتعليق القوات الجوية الأوكرانية عليه.

تسبب الهجوم الروسي علي أوكرانيا في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من مدينة تيرنوبيل، غرب البلاد، وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية في منطقة كييف.

الهجوم الروسي علي أوكرانيا

أوكرانيا تعلق علي الهجوم الروسي عليها

ومن جانبها علقت أوكرانيا علي الهجوم الروسي، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية إنه جرى إسقاط 76 من إجمالي 188 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية، وفُقد أثر 96، وذلك بسبب التشويش الإلكتروني ، مضيفة أن 5 طائرات مسيّرة توجهت نحو روسيا البيضاء.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية: "أطلق العدو خلال الهجوم الروسي عددًا غير مسبوق من الطائرات المسيّرة الهجومية من طراز (شاهد) وطائرات مسيّرة أخرى مجهولة الهوية.

وتابعت القوات الجوية: "للأسف، أصابت الهجمات منشآت بنية تحتية حيوية، وتضررت بنايات وشقق في عدد من المناطق بسبب الهجوم الروسي الضخم بالطائرات المسيّرة.

روسيا تحذر من تسليم الأسلحة النووية إلى أوكرانيا

من ناحية آخري، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن تسليم الأسلحة النووية إلى أوكرانيا سيقيم كهجوم فعلي على روسيا، وفقاً لأحكام العقيدة النووية الروسية المحدثّة.

وأضاف في منشور عبر قناته الرسمية على "تليجرام"، أن التهديد بنقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا يمكن اعتباره تحضيراً لصراع نووي مع روسيا.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن روسيا يمكن أن تقارن تسليم هذه الأسلحة فعليًا بالهجوم الفعلي عليها استنادًا إلى البند الـ19 من أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي.

الجدير بالذكر أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية كانوا قد اقترحوا إعادة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا، التي تخلت عنها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

الهجوم الروسي علي أوكرانيا

بوتين يأمر بإنتاج صاروخ لا يمكن اعتراضه

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بزيادة إنتاج صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الجديد، الذي يُعتبر من الأسلحة المتطورة للغاية، والتي لا يمكن اعتراضها بواسطة أي منظومة دفاعية عالمية.

ويتسم هذا الصاروخ بسرعته الفائقة، يُعتقد أنه سيكون من أهم أدوات الردع الاستراتيجي في المستقبل القريب، ويُعتبر إعلانًا روسيًا واضحًا عن استعداد موسكو لتوسيع نطاق حربها.

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