القارة الأفريقية وجذب الاستثمارات.. كواليس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المحلية والعالمية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، أبرز الملفات التي تربعت علي طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث العالمية والإقليمية لا تزال تفرض نفسها على مجريات المناقشات واللقاءات التي يعقدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

دعم الرئيس السيسي لحقوق الشعب الفلسطيني

استهل رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالحديث عن القضية الفلسطينية، وتجديد التأكيد على دعم الرئيس السيسي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا.

مباحثات الرئيس السيسي ورئيس الجابون

كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن القارة الأفريقية، وما تحظى به من اهتمام وافر لدى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والحرص العلى مواصلة التنسيق والتفاهم مع دول القارة؛ من أجل دفع المشروعات التنموية المشتركة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي عقد مباحثات مع الرئيس بريس أوليجى أنجيما الرئيس الانتقالى للجمهورية الجابونية، تناولت الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

زيادة التبادل التجاري مع الجابون

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المباحثات المهمة أثمرت عن الاتفاق على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري مع جمهورية الجابون، وتكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين، كما تضمن الاتفاق أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات فى مجالات الكهرباء والصرف الصحي بهدف دعم جهود التنمية فى دولة الجابون.

استعداد مصر لتوسيع التعاون مع الكونغو الديمقراطية

وسلط رئيس الوزراء الضوء علي لقاء رئيس الجمهورية وكومبو موندونجو بولا المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، وجاك تشيسيكيدي، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتا إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استعداد مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لتحقيق انخراط أكبر للشركات المصرية للعمل في الكونغو الديمقراطية، في إطار حرص مصر على تكثيف التعاون وإقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة، وبالأخص دول حوض النيل.

توطيد أواصر التعاون المشترك مع دول حول النيل

وقال رئيس الوزراء أن ذلك أيضًا يأتي في ظل حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون المشترك مع دول حول النيل، لافتًا إلى ضرورة وضع هذه المشروعات على قائمة أولويات العمل في الوزارات المختصة، بالتنسيق مع الجهات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية.

لقاء الرئيس السيسي والرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم

وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس السيسي وموراي أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم، والذي شهد إشادة الرئيس السيسي بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، وقال رئيس الوزراء إن الرئيس رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري.

تسهيلات للشركات العالمية

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع المهم، معربًا عن تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

دعم الاستثمارات الكويتية في مصر

كما سلط رئيس الوزراء الضوء علي مباحثاته مع عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، مشيرًا لتأكيد الوزير الكويتي أن دعم الاستثمارات الكويتية في مصر يعدُ أحد الأولويات على أجندة مجلس الوزراء الكويتي، وأن التعاون مع مصر ضمن الشراكات الرئيسية التي تسعى الكويت لدفعها خلال الفترة المقبلة مع عدد من الدول ذات الأهمية لها، وهو ما يدعونا كحكومة لمواصلة الخطوات الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

اهتمام مصر بدعم ذوى الهمم وتمكينهم

وأكد رئيس الوزراء، في نهاية اجتماع الحكومة الأسبوعي علي اهتمام مصر بدعم ذوى الهمم وتمكينهم، ومواصلة الجهود لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات.

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