تحفيز قطاع الصناعة يتصدر اجتماع الحكومة الأسبوعي.. إليك التفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتم بحث العديد من الملفات الهامة وأبرزها الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي وتطوير قطاع الصناعة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالإشارة إلى عدد من اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسي، والتي تستهدف دعم جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ضوء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر المقبل.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى استقبال الرئيس السيسي لـ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتأكيد الزعيمين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية لقطـاع غزة، والتشديد على الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في هذا الإطار.

لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري

كما تطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى للحديث عن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير خارجية دولة قطر، لافتًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع في غـزة، واستعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطـلاق النـار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إليه.

كما سلط رئيس الوزراء الضوء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، علي اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة الذين شاركوا في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات.

تحفيز قطاع الصناعة

وجدد رئيس الوزراء تأكيده حرص الدولة المصرية على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة؛ بهدف توطين الصناعات المختلفة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، لافتًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال.

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه لمس تطورًا ملموسًا في مختلف الصناعات المصرية، خلال حضوره فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس السيسي، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

النهوض بالقطاع الصناعي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن رعاية الرئيس السيسي لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن رعاية الدولة لهذا الملتقى، تأتي لكونه منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً.

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