بالصور.. رئيس الوزراء بجولة ميدانية في مستشفيات الجيزة والقاهرة

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة؛ وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة.

ويرصد "الموجز" خلال التقرير التالي تفاصيل تفقد رئيس الوزراء عددًا من المستشفيات في محافظتي القاهرة والجيزة.

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المستشفيات في القاهرة والجيزة

شملت جولة رئيس الوزراء تفقد مستشفييْ أم المصريين العام، وبولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وكذلك مستشفيات أورام دار السلام (هرمل)، وبولاق أبوالعلا، ومعهد ناصر بمحافظة القاهرة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مستشفى أم المصريين العام، مؤكدًا أن الدولة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها، وفق توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، المستمرة في هذا الصدد.

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أورام دار السلام

كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقًا)، مؤكدًا دعم الدولة المستمر للقطاع الصحي، ومُشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المُتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، لافتاً في هذا الصدد إلى الطفرة التي شهدها هذا القطاع، عبر إنشاء وتطوير عدد كبير من المُنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية.

و استكمل رئيس الوزراء جولته بتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث انتقل لتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، وتفقد الأعمال الإنشائية للمشروع، وخلال ذلك استمع إلى شرح مفصل من الدكتور خالد عبدالغفار حول الوصف الوظيفي المقرر للمستشفى الجديد، الذي يصل إجمالي عدد أسرّته إلى 130 سريرًا، بينها 48 سريرا داخليا، و62 سرير رعاية، و20 حضانة للمبتسرين، بالإضافة إلى 19 ماكينة غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات.

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى بولاق أبو العلا

وفي ختام جولة رئيس الوزراء بمستشفى بولاق أبو العلا وجّه بزيادة عدد طوابق المستشفى، وتخصيص مساحات لانتظار السيارات، كما وجّه بسرعة تنفيذ والانتهاء من المستشفى؛ بما يُسهم في تحقيق مستهدفاته التي تتمثل في خدمة عدد كبير من المواطنين، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتشطيبات الداخلية والخارجية، وخاصة أنه يقع في منطقة متميزة بقلب العاصمة، فضلا عن أن هذا الصرح الطبي محاط بعدد من المنشآت المهمة.

رئيس الوزراء

كما وجه رئيس الوزراء بدراسة ضم قطعة أرض مجاورة للمستشفى وتعويض جهة الولاية بارض بديلة لعمل توسعات بالمستشفى؛ حتى يصبح المستشفى على أعلى مستوى، ويقدم خدماته لأكبر عدد من السكان.

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