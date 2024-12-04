قرارات جمهورية بشأن جامعة خاصة ومشروعات بسيناء وبنى سويف.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم والموجز ينشر التفاصيل عبر التقرير التالي.

قرارات جمهورية

وجاءت من ضمن قرارات جمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 534 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية".

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية ، على أن تضاف إلى كليات جامعة دراية كليتى الطب البشرى و علوم الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعي.

كما جاءت قرارات جمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 536 لسنة 2024 بتخصيص قطة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية كوم أبو راضى، مركز الواسطى، لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى إقامة مستشفى ومجمع سكنى.

قرارات جمهورية

هذا وصدرت قرارات جمهورية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 538 لسنة 2024 بتخصيص مساحتين من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية استقبل "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

وصرح المتحدث الرسمي بأن الرئيس قد أكد أيضاً تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، وسعيها لزيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي للشركة أعرب عن تقديره وسعادته بلقاء الرئيس، مبرزًا اعتزازه بنشاط الشركة في مصر الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، كونها شريكًا أساسيًا في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والبترول.

كما أعرب عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تمثل أولوية للجانب المصري.

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