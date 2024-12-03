حكايات شعبان عبد الرحيم مع السيسي واسرائيل والإخوان.. تفاصيل

من "مكوجي إلى نجم يصنع الضجة".. هكذا يمكن تلخيص مسيرة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي ترك بصمة لا تُمحى في قلوب المصريين، فمن خلال أغانيه البسيطة والكلمات اللاذعة، استطاع أن يعبر عن هموم وآمال الشارع المصري، محولًا نفسه إلى رمز شعبي بامتياز.

ونسلط الضوء من خلال موقع "الموجز" على أبرز المحطات الفنية والحمامات المثيرة للمغرب الشعبي شعباب عبد الرحيم.

شعبان عبدالرحيم

معلومات لا تعرفها عن شعبان عبدالرحيم

اسمه الحقيقي قاسم عبدالرحيم

أطلق على نفسه إسم شعبان نظرا لولادته في شهر شعبان

ولد شعبان عبدالرحيم يوم 3 مارس 1957

عاش في حي الشرابية في القاهرة

بدأ حياته مكوجي رجل ثم انتقل الي حياة النجومية

من مكتشف موهبة شعبان عبدالرحيم ؟

اكتشف موهبته الغنائية "الحاج عبداللطيف سوبر" بائع مجلات في حي بولاق الدكرور، والذي سمع له يغني في أحد الأفراح الشعبيه فقرر أن يكون بينهما تعاون، فترك الحج عبداللطيف مجال بيع المجالات وأخذ ينتج الشرائط الكاسيت لـ شعبولا، وبالفعل أعتزل شعبولا حرفة كي الملابس ، ومن هنا كان بداية الشهرة والنجومية.

شعبان عبدالرحيم

حياة شعبان عبد الرحيم قبل الشهرة

وكان "شعبولا" يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ففرح شعبان فرحا شديدا دون أن يدرك أنهم يستغلونه ويبيعون أشرطته بعشرات الآلاف، إلى أن اشتهر شريطه “أحمد حلمي اتجوز عايدة، كتب الكتاب الشيخ رمضان”، كما اشتهر شعبان عبدالرحيم بأغنيه الوطنية والقومية، التي غنى فيها للجيوش وللوطن وللمواطن البسيط.

غني شعبان عبد الرحيم لـ إسرائيل

من اكثر الأغاني التي صنعت نجومية شعبان عبدالرحيم اغنية " انا بكره إسرائيل" والتي غناها واقتبس كلماتها من الأحداث التي تحدث في فلسطين في ذلك الوقت.

شعبان عبدالرحيم

أغاني صنعت وطنية شعبولا

وعند قيام ثورة "25 يناير" قدم شعبان عبدالرحيم اغنية بأسم "ميدان التحرير"، ولم تقتصر أغانيه على مصر فقط بل غني لأغلب الدول العربية أبرزهم اليمن عند قيام حربا بها قدم لها أغنية تحمل إسم "انا بحب اليمن"، وعندما استولي الإخوان على الحكم قدم لهم أغنية.

وعندما انقلبت الأحداث على الإخوان وتولي السيسي مسئولية البلاد قدم اغنية لرئيس الجمهورية تحمل إسم "انا بحب السيسي" .

وأغنية "هبطل السجاير" كانت سببا في صنع نجومية شعبولا، وهي الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً بين المواطنين في مصر وخارج مصر.

أعمال شارك بها شعبان عبدالرحيم

لم تقتصر حياة شعبولا على الغناء فقط، بل شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزهم "مواطن ومخبر وحرامي" وفيلم "فلاح في الكونجرس" وعددا من المسرحيات مع سمير غانم

آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم

ظهر شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأيام قليله في موسم الرياض على كرسي متحرك ، وبعد عودته من المملكة العربية السعودية تدهورت حالته الصحية ونقل إلي أحد المستشفيات الكبري وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي شعبولا يوم 3 ديسمبر 2019.

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