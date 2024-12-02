حكايات غادة عبد الرازق المثيرة مع أزواجها الـ 12 وصورها الجريئة

تصدر اسم الفنانة غادة عبد الرازق، تريند محرك البحث جوجل، بعد أن شاركت جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير

ويرصد موقع الموجز، أبرز التفاصيل، تألقت غادة عبد الرازق في الصور بجامبسوت باللون الأحمر وحقيبة بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة، وبدت بدون مكياج، كما أرفقت في الصورة لقطة لكلبها "كوكي"، وكانت تلك الصور من استعداداتها لاستقبال العام الجديد وأجواء الكريسماس، وأرفقت على الصور تعليقاً قالت فيه"أنا وكوكي بنستعد للكريسماس من دلوقتي".

غادة عبد الرازق

آخر عمل قدمته غادة عبد الرازق

يشار أن آخر عمل قدمته الفنانة غادة عبد الرازق في الدراما التلفزيونية كان مسلسل"صيد العقارب" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد الشامي، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، ومحمد صلاح، إلى جانب نخبة من النجوم.

غادة عبد الرازق

معلومات عن غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق ولدت في القاهرة وتحديدا خلال عام 1965، بدأت مسيرتها الفنية عقب دراسة الحاسوب، حيث ظهرت في بدايتها من خلال الإعلانات التلفزيونية، بمرور الوقت، نجحت في إثبات موهبتها لتصير واحدة من أبرز نجمات الشاشة المصرية.



كانت انطلاقتها الحقيقية مع دور "نعمة الله" في المسلسل الشهير "الحاج متولي" الذي عرض عام 2001، حيث جسدت خلاله الزوجة الثانية للفنان الراحل نور الشريف، مما أسهم في ترسيخ اسمها لدى الجمهور وأعطاها دفعة كبيرة نحو الشهرة.

أعمالها السينمائية والدرامية

قدمت غادة عبد الرازق على مدار مسيرتها العديد من الأفلام المميزة، أبرزها"حين ميسرة" الذي عرض عام 2007،"الريس عمر حرب" الذي عرض عام 2008، "خلطة فوزية" و"أزمة شرف" وقد تم عرضهم في 2009، أما آخر أعمالها السينمائية فكان فيلم "تاني تاني".

في الدراما التلفزيونية، نجحت غادة عبد الرازق في تحقيق شهرة واسعة من خلال مسلسلات مثل"زهرة وأزواجها الخمسة" الذي عرض عام 2010،"سمارة" الذي عرض عام 2011، و"مع سبق الإصرار" الذي عرض عام 2012.



نال أداؤها المميز تقديرًا من النقاد والجمهور، حيث حصلت على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة التمثيل دور ثاني في المهرجان القومي المصري عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى"، الذي شاركت فيه مع منى زكي وأحمد السقا.

غادة عبد الرازق

حياة مليئة بالإثارة

عُرفت غادة عبد الرازق بإطلالاتها الجريئة وتصريحاتها المثيرة للجدل، سواء في أدوارها أو حياتها الشخصية، واحدة من أبرز أزماتها كانت ظهورها في بث مباشر على إنستجرام وهي ترتدي ملابس كشفت عن جزء حساس من جسدها، أثار الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج بعدها باكية وتوضح أنها لم تكن منتبهة بسبب عدم ارتدائها نظارتها، كما أنها كانت مرهقة ولم تتناول دواءها.

أزواج غادة عبد الرازق

على الصعيد الشخصي، تزوجت غادة 12 مرة، وكانت أولى زيجاتها وهي في السابعة عشرة من رجل أعمال سعودي، واستمر زواجهما لأكثر من سبع سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة روتانا، تزوجت بعدها من رجل أعمال بورسعيدي، ثم المحامي حلمي سرحان، لكن كلا الزواجين انتهى بالانفصال.

تزوجت أيضًا من المنتج وليد التابعي، الذي أنتج لها فيلمين خلال فترة زواجهما، ثم الإعلامي محمد فودة، الذي انفصلت عنه بعد قصة حب كبيرة بسبب خيانته، زيجتها الأخيرة كانت من مدير التصوير هيثم زنيتا.

رغم تعدد زيجاتها، أكدت غادة أنها لم تعتمد على أي رجل في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا سندًا لنفسها، وأوضحت أن والد ابنتها روتانا هو الاستثناء الوحيد من بين اختياراتها الخاطئة للرجال.

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