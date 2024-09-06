بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها.. لحظات مؤثرة  بين غادة عبد الرازق وروتانا

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق محركات البحث بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها روتانا، حيث قامت غادة بمشاركة صور لها مع ابنتها عبر حسابها على "إنستجرام" الذي رصده موقع " الموجز " خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ35، ما أثار إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

غادة عبد الرازق في عيد ميلاد ابنتها

إطلالة بسيطة وراقية لروتانا

ظهرت روتانا في الحفل بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود قصيرًا مع أكمام طويلة، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.

واختارت روتانا تسريحة شعر طبيعية، مع مكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي، هذه الإطلالة نالت إعجاب متابعيها، الذين أثنوا على بساطتها وأناقتها.

اعترافات صريحة من غادة عبد الرازق

وفي لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت غادة عبد الرازق عن شعورها بالذنب تجاه ابنتها روتانا، مشيرة إلى أنها ربما قصّرت في رعايتها، خاصة بعد انفصالها عن زوجها.

وأوضحت غادة أنها تحمل نفسها مسؤولية جزئية عن هذا الانفصال، معبرة عن مدى تأثرها العاطفي تجاه ما مرت به ابنتها.

غادة قالت: "أحيانًا أشعر أنني قصرت مع روتانا، التي كانت تعيش حياة مستقرة ولكن انفصلت عن زوجها. ربما كنت سببًا في بعض من تلك الظروف."

غادة تعتذر لابنتها وتوضح مشاعرها

وفي لقاء آخر سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، قدمت غادة عبد الرازق اعتذارًا علنيًا لابنتها روتانا، مؤكدة أنها لم تكن الأم المثالية بسبب انشغالها بالعمل الفني، مما جعل روتانا تشعر بغياب الأم في مراحل حياتها المبكرة.

وأكدت غادة أن ابنتها ما زالت بحاجة إلى احتضانها، موضحة أنها كانت تتمنى أن تكون أكثر حنانًا ورعاية خلال طفولتها.

رد روتانا على اعتذار والدتها

ردت روتانا على اعتذار والدتها قائلة: "ماما كانت دائمًا حريصة على نجاحها المهني، وأنا تفهمت ذلك عندما كبرت."

وأضافت: "رغم بعض الخلافات في الماضي، فإن علاقتنا اليوم أصبحت أكثر قوة وتصالحًا."

أعمال غادة عبد الرازق الأخيرة

يُذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل "صيد العقارب"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

تدور أحداث المسلسل حول عالمة حشرات تدعى عايدة، والتي تعيش حياة مليئة بالصراعات بعد مقتل أخيها.

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