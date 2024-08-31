بعد غادة عبد الرازق..نادين نسيب نجيم في ورطة بسبب ظهورها في البانيو

نادين نسيب نجيم.. في الآونة الأخيرة، أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الصور الجريئة داخل "بانيو" خلال حملة إعلانية لأحد منتجات التجميل والمكياج، وعلق أحد المتابعين أنها من الممكن أن تتعرض لقضية التحريض على نشر الفسق والفجور.

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل تعرض الفنانة نادين نسيب نجيم للانتقادات من قبل جمهورها ورد فعلها على هذه الانتقادات.



وشاركت نادين عبر حسابها على "إنستجرام" بعض المشاهد من جلسة التصوير، مرفقة تعليقًا قالت فيه: "بعض اللقطات وراء الكواليس خلال تصوير الإعلان، كنت بردانة كتير وعم حاول ركّز".

نادين نجيم

قبل نادين نجيم.. فنانات شاركن الجمهور بصورهم داخل البانيو

ولم تكن نادين نسيب نجيم الفنانة الوحيدة التي شاركت جمهورها بصورها في البانيو، فقد سبقها العديد من الفنانات اللاتي شاركن جمهورهم بصور لهم داخل البانيو منهم غادة عبد الرازق، ريهام حجاج، ديانا هشام، لاميتا فرنجيه، شمس الكويتية، رزان مغربي، هيفاء وهبي، إليسا، وغيرهم من الفنانات.

نادين نجيم



تعليقات على الجمهور على إطلالة نادين نجيم

حظي المنشور على ردود فعل متباينة من الجمهور، حيث انتقد البعض جرأة الصور واعتبروها تحمل إيحاءات غير مناسبة، وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي:"مع كل الاحترام هل كان من الضروري تصويرك بالحمام شو، بدكون فيها يعني ان شالله تقعد بنار جهنم خليها هي مرتاحة لانو هي هيك بدها،، هو مظبوط انت حرة تتصوري وين مابدك بس كمان يلي بدو يعلق هو حر يعلق متل مابدو طالما ارضيتي تنشري صورتك على الملأ وتعمميها".

تعليق نادين نجيم على انتقادات جمهورها

ولم تتردد نادين نسيب نجيم في الرد على هذه الانتقادات، حيث ظهرت في مقطع فيديو نُشر على حساب برنامج "ET بالعربي" على "إنستجرام"، وقالت فيه: "إن شاء الله أتصور بالطنجرة، شو بدك فيي؟".

وأوضحت نادين نجيب نسيب موقفها من الهجوم الذي تعرضت له، مضيفة: "إنتوا نيتكم عاطلة، إيش بدك فيّا؟ أنا يمكن شايفة هيك عدالة وهيك بدي أعبر عن جمالي الشخصي شو تعبك إنتي؟". كما تساءلت عن طبيعة الإيحاءات التي يتحدث عنها البعض: "هي فين الإيحاءات؟ واحدة قاعدة تتصور بتقول إن هذا المكياج يضفي نضارة على البشرة، شيء عادي وطبيعي".

واستكملت نادين نسيب نجيم رسالتها لمنتقديها: "شو في أبعد من الصورة والمضمون كتير مهم ومفيد، نضفي ظنونك ونيتك، صفوا النية، معقول أنا طفلة مفهمتش الإيحاءات؟، ولا أنتي اللي بعدتي كتير بمخيلتك؟".

مسلسل 2024

من جهة أخرى، كانت نادين قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "2024"، وهو عمل درامي جمعها بالفنان محمد الأحمد، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، وآخرون من النجوم، وهو من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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