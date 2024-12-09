الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور النرويج في زيارة تاريخية لتعزيز التعاون الثنائي

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنرويج.. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الاثنين، إلى القصر الملكي في العاصمة النرويجية أوسلو، حيث التقى ملك النرويج هارولد الخامس وولي العهد النرويجي، وشهدت الزيارة استقبالًا رسميًا يعكس أهمية الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى النرويج.

وترصد الموجز في التقرير التالي تفاصيل الزيارة، وماذا تم بالمباحثات المصرية النرويجية

علاقات دبلوماسية ممتدة منذ عام 1936

تعتبر زيارة الرئيس السيسي للنرويج علامة فارقة في العلاقات الثنائية التي تعود إلى عام 1936. وتؤكد النرويج على الدور المحوري لمصر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما جهودها في عمليات السلام وحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.

مباحثات حول القضايا الإقليمية والدولية

ناقش الرئيس السيسي مع المسؤولين النرويجيين إمكانية تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، بالإضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط والحرب في السودان. كما تطرقت المناقشات إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتعاون بين مصر والنرويج في قضايا الأمم المتحدة.

التعاون في مجالات التحول الأخضر

ركزت جلسات المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، على التعاون في التحول الأخضر والطاقة المستدامة، وشهدت المباحثات توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز الشراكة في هذه المجالات، مما يعكس التزام الدولتين بتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تكريم خاص للرئيس السيسي

شارك الرئيس السيسي مساء الأحد في حفل شاي غير رسمي استضافه رئيس الوزراء النرويجي بمقر إقامته، وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن هذه المبادرة تعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس السيسي، خاصة أن استضافة مثل هذه الفاعليات خلال عطلة نهاية الأسبوع تعتبر إجراءً غير معتاد.

أهمية الزيارة التاريخية

أكد رئيس الوزراء النرويجي خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة الرئيس السيسي للنرويج، واصفًا إياها بالزيارة التاريخية، كما أعرب عن تقديره لمصر ودورها الإقليمي والدولي، ومن جانبه ثمن الرئيس السيسي حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة تعبر عن العلاقات الوثيقة بين الدولتين والآفاق المستقبلية للشراكة بينهما.

ختام زيارة السيسي للنرويج

ختام الزيارة وتوقيع الاتفاقيات



اختتمت الزيارة بجلسات مباحثات شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون بين مصر والنرويج، وتؤكد هذه الزيارة على التزام الجانبين بتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة.

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