تفاصيل جولة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية ونادي الفروسية

في إطار جولاته التفقدية المستمرة، قام الرئيس السيسي اليوم بزيارة للأكاديمية العسكرية المصرية ونادي الفروسية التابع للأكاديمية، اللذان يقعان في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الزيارة، اطلع الرئيس السيسي على سير العمل في المنشآت العسكرية وما تحتويه من تجهيزات حديثة تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية على أعلى مستوى. كما قام بمراجعة آخر الاستعدادات المتعلقة بتوفير بيئة تدريبية مثالية لأبناء الوطن، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتحديات الأمن القومي.

الرئيس السيسي

ويقدم الموجز، أهم القضايا والملفات التي نوقشت باجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة كما يلي..

اجتماع رئاسي موسع مع قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

في خطوة هامة لتكثيف التعاون بين مؤسسات الدولة، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع عدد من القادة العسكريين وقادة الأجهزة الأمنية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة والمخابرات العامة.

تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني الراهن، حيث تم التأكيد على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية في مواجهة أي تحديات أو تهديدات محتملة، وذلك لضمان استقرار وأمن الوطن في كافة المجالات.

جولة الرئيس السيسي

كما ننقل تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالصحفيين والإعلاميين بالعاصمة الإدارية الجديدة في السطور التالية..

الرئيس السيسي يلتقي الصحفيين والإعلاميين

في إطار تواصله المستمر مع وسائل الإعلام، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددًا من الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال اللقاء، تناول الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على الحرب في غزة والجهود المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.

كما ناقش الرئيس السيسي المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر، مؤكدًا على حرص الدولة في ضمان وصولها دون أية عراقيل، لضمان تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.

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