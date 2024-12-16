من يأخذون القرار في سوريا هم أصحاب البلد.. أبرز تصريحات السيسي

صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن من يأخذون القرار في سوريا "هم أصحاب البلد"، في تعليق له على التطورات الجارية في البلاد منذ سيطرة فصائل المعارضة على دمشق وسقوط نظام بشارالأسد، وهذا ما يرصده الموجز في هذا التقرير.

وجاءت تصريحات السيسي على هامش اجتماع في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وقادة الجيش والشرطة.

تصريحات الرئيس السيسي اليوم

وأضاف الرئيس المصري، في حديثه إلى عدد من الصحفيين: "سوريا التي تقصدها في أيام (حكم أسرة) محمد علي، ليست هي سوريا الآن، موقعها الجيوسياسي قوي، ولكن في نفس الوقت هناك محددات تحكمها، إلى أن يشاء الله أن ينجي البلاد بأصحابها، وليس بمعجزات، من يأخذون القرار (في سوريا) هم أصحاب البلد، يا يهدوها يا يبنوها".

وبشأن العلاقات المصرية مع الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأشار السيسي أن هناك تواصل مع الإدارة الجديدة، فيه تواصل معها وهناك حجم من الثقة المتبادل بيننا، ورأينا محل تقدير وقبول لديهم، وسنكمل على هذا لإيجاد حلول للقضايا العالقة مثل قضية غزة والسودان وسوريا طبعًا .

ووضح السيسي إلى أن "العلاقة الاستراتيجية تعرضت لاختبارات كثيرة وأكدت أنها صامدة وقوية وقادرة، والتجارب أكدت هذا، ثم أكدت التجارب حاجة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار وثبات علاقاتها الاستراتيجية مع مصر".

وقال "مصر مرت في الفترة الماضية بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وإننا نسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري".

وخلال حديثه، صرح بأن حاجتين لم أفعلهما أبدًا، لا أيدي لُطخت بدم أحد ولا أيدي أخذت مال أحد.

وأضاف: "أنتم ترون مواقع التواصل وتعليقات الناس، الكلام اللي بيتقال هو اللي مطمني إن الناس في مصر منتبهة وفاهمة ومصدقة ومستحملة عشان بلدها، الشعب المصري هو حصن مصر وطبعًا ربنا قبل الكل".

في حين قال السيسي: "معرفش الكدب أبدًا خالص، الحمد لله، قرش من الدولة لاء"، في معرض حديثه عن تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما أكد أهمية ما يسمى بـ"القيادة الاستراتيجية"، موضحًا: "فيها قيادة الدولة، وفيها منشآت لإدارة الدولة وليس لإدارة القوات المسلحة فقط".

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