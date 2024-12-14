تطورات إقليمية خطيرة تتصدر مباحثات الرئيس السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي

عقد الرئيس السيسي اجتماعًا هامًا، اليوم السبت، مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وينشر “الموجز” تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي، وأهم الملفات التي تم مناقشتها، وعلي رأسها القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

مباحثات الرئيس السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

وتناولت مباحثات الرئيس السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطـلاق النـار وتبادل المحتجزين في قطاع غزة.

الرئيس السيسي

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، كما تم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

مستجدات الأوضاع في لبنان وسوريا

كما تناول لقاء الرئيس السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطـلاق النـار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا.

وأكد الرئيس السيسي علي الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.

العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وتطرقت مباحثات الرئيس السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي للتأكيد علي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

مصر تدين استـيلاء إسـ ـرائـيل علي المنطقة العازلة في سوريا

وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات استـيلاء إسـ ـرائـيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مؤكدة أن ذلك يُمثل احتلالًا لأراض سوريا، ويعد انتـهاكًا صارخًا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكدت مصر أن الممارسات الإسـ ـرائيلية تخالف القانون الدولي وتنـتهك وحدة وسلامة أرض سوريا، وتعد انتهازًا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتـلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.

وزارة الخارجية

مصر تطالب باتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسـ ـرائيلية على سوريا

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسـ ـرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.

اقرأ أيضًا

القضية الفلسطينية.. تتصدر الملفات على طاولة مباحثات مصر والنرويج

آخر أخبار سوريا.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من أوضاع المدنيين والأقليات هناك