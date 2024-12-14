أيمن الجميل: مكاسب ضخمة لجولة الرئيس السيسي الأوروبية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن جولة الرئيس السيسي، الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، حققت مكاسب ضخمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما أنها مثلت خطوة استراتيجية هامة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح أن الجولة تؤكد رؤية القيادة السياسية لتعميق التعاون مع دول أوروبا في العديد من الملفات الهامة.

تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر ودول أوروبا

أكد أيمن الجميل أن هذه الجولة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة القضايا المشتركة بين مصر والدول الأوروبية، مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، كما أن هذه القضايا تمثل تحديات متزايدة على المستوى الثنائي.

خطوة استراتيجية لمصر

أشار الجميل إلى أن الجولة تعكس رؤية القيادة السياسية المصرية في التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

وتعد هذه الجولة بمثابة تعزيز لدور مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الطاقة والتغير المناخي

تعتبر قضايا الطاقة المتجددة والتغير المناخي من أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال الجولة، ولفت إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع دول أوروبا في هذه المجالات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الرئيس السيسي

زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر

أكد الجميل أن الجولة كانت فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر، لا سيما الإصلاحات التي عززت مناخ الاستثمار.

كما أنها فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والصناعة.

الرئيس السيسي

توقيع مذكرات تفاهم مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا

تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم خلال الجولة، خاصة مع الدنمارك في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وهذا يعكس التزام مصر بتطوير الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا

أوضح أيمن الجميل أن نجاح الجولة الأوروبية للرئيس السيسي سيترجم إلى نتائج ملموسة في المدى القريب، وهذه النتائج ستدعم أهداف مصر في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الأوروبية.

الرئيس السيسي

تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية في الشرق الأوسط

أكد أيمن الجميل أن هذه الجولة ستحقق تحولًا كبيرًا في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وستعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

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