"ناسا" تحذر.. النشاط الشمسي المكثف يهدد انقطاع الإنترنت والاتصالات العالمية

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تحذيرًا جديًا بشأن مخاطر غير مسبوقة تهدد أنظمة الاتصالات العالمية، بما في ذلك الإنترنت والراديو.

يأتي هذا التحذير على خلفية نشاط شمسي مكثف أدى بالفعل إلى تدمير عدة أقمار صناعية، مما يثير قلقًا واسعًا بشأن تأثيرات مستقبلية قد تصل إلى انقطاع كامل في الخدمات الرقمية، لذلك يرصد الموجز التفاصيل غي في السطور التالية.

تدمير أقمار صناعية بسبب التوهجات الشمسية

في تقريرها الأخير، أكدت "ناسا" أن ثلاثة أقمار صناعية حديثة أُطلقت لتجربة تقنيات فضائية متقدمة تعرضت للتدمير نتيجة توهجات شمسية قوية للغاية.

الأقمار الصناعية

هذه التوهجات، التي تجاوزت المعدلات المعتادة، ألحقت أضرارًا جسيمة بالمكونات الخارجية للأقمار، مما أدى إلى خروجها عن مداراتها واحترقت قبل استكمال مهمتها.

خطر مباشر على الأقمار الصناعية المنخفضة المدار

أوضحت الوكالة أن الأقمار الصناعية التي تعمل على ارتفاع أقل من ألف كيلومتر من سطح الأرض هي الأكثر عرضة لفقدان السيطرة التامة بسبب هذا النشاط الشمسي غير المعتاد.

وتمثل هذه الظاهرة تهديدًا كبيرًا للبنية التحتية للأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات والملاحة.

تأثيرات النشاط الشمسي على الأرض

يمتد الخطر ليشمل كوكب الأرض، حيث تؤثر الجسيمات المنبعثة من الشمس على إشارات الاتصالات اللاسلكية، مما قد يؤدي إلى انقطاع خدمات الإنترنت وإشارات الراديو.

وبهذا، يلوح في الأفق خطر شلل كامل في القطاعات التي تعتمد على الاتصال الرقمي، مثل النقل والطاقة والأنظمة المالية.

ناسا

الطاقة الشمسية ترفع التوهج الأرضي

أوضح علماء "ناسا" أن امتصاص الغلاف الجوي الخارجي للطاقة الزائدة الناتجة عن النشاط الشمسي يؤدي إلى زيادة التوهج الأرضي، مما يزيد تعقيد المشكلة.



وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تختلف عن التحلل المداري المعتاد، حيث إنها ناتجة عن قوى شمسية غير مألوفة.

ضرورة التحرك لمواجهة التحديات

يشدد الخبراء على أهمية تطوير تقنيات فضائية أكثر قدرة على مقاومة النشاط الشمسي المكثف، كما أوصوا بتحسين تصميم الأقمار الصناعية لتصبح أكثر صلابة أمام مثل هذه الظواهر، إلى جانب إنشاء أنظمة احتياطية تضمن استمرار الخدمات الأساسية في حال حدوث انقطاعات.

مخاوف مستقبلية تستدعي حلولًا عاجلة

يرجح العلماء أن يزداد تأثير النشاط الشمسي في السنوات المقبلة، مما يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومات والشركات التقنية لتقليل الأضرار المحتملة على البنية التحتية للاتصالات وضمان استمرارية الحياة الرقمية في مواجهة هذه الظاهرة الكونية.

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