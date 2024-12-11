فودافون تطبق الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي.. اكتشف التفاصيل

تبدأ شركات المحمول في تطبيق الزيادة علي الانترنت، خلال الأيام القادمة، بعدما تم الموافقة علي التسعيرة الجديدة، وبدأت شركة فودافون في تطبيق اسعارها الجديدة علي باقات الانترنت المنزلي، حيث شرعت شركة فودافون وزميلاتها من شركات خدمات الاتصال الى تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال رفع أسعار كروت الشحن والانترنت المنزلي بدءا شهر ديسمبر الحالي

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ارتفاع اسعار باقات الانترنت بفودافون

وصدم مستخدمين باقات الانترنت التابعة لشركة فودافون بالقرار مع الارتفاع الدائم في كل الأسعار، ولكن كشف المسؤولين عن الشركات أن ارتفاع اسعار باقات الانترنت كان يجب لتقديم الخدمة بشكل مستمر، ونشرت الشركة عبر تطبيق الشركة الرسمي أنا فودافون أسعار الباقات الجديدة

قائمة بالأسعار الجديدة لباقات الإنترنت المنزلي من فودافون

ويستعرض لكم موقع الموجز القائمة الخاصة بأسعار باقات الإنترنت التابعة لشركة فودافون

140 جيجابايت: 245.1 جنيه شهريًا.

200 جيجابايت: 336 جنيه شهريًا.

250 جيجابايت: 416 جنيه شهريًا.

400 جيجابايت: 656 جنيه شهريًا.

600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.

1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا.

قائمة بباقات الانترنت المنزلي من فودافون لكن بسرعات اعلى

250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.

600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.

1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا.

قائمة باقات الانترنت المنزلي من فودافون بالسرعات القصوى

250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا.

600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.

1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا.

اما عن شركة وي فأيضا فأتت الأسعار الخاصة بالإنترنت المنزلي كالاتي

سعة 140 جيجابايت الاكثر اقبالا بين العملاء بـ239.4 جنيه

باقة 200 جيجابايت بـ330.6

باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه

باقة 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه

باقة 600 جيجا إلى 850 جنيها

باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه

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