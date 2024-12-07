أسعار باقات الانترنت الأرضي 2025 بعد الارتفاع الأخير

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" مؤخرًا عن رفع أسعار باقات الانترنت الأرضي 2025، مما دفع العديد من العملاء للبحث عن التفاصيل المحدثة الخاصة بهذه الباقات للعام 2025، وجاء هذا القرار بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، مع الحفاظ على استدامة الخدمات وضمان تقديمها بجودة عالية.

أسعار باقات الانترنت

ويستعرض موقع الموجز، على النحو التالي أسعار باقات الانترنت الأرضي الجديدة 2025:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة 2025

باقة 140 جيجابايت: 239.4 جنيه بدلاً من 182.4 جنيه.

باقة 200 جيجابايت: 330.6 جنيه بدلاً من 256.5 جنيه.

باقة 250 جيجابايت: 410.4 جنيه بدلاً من 319.2 جنيه.

باقة 400 جيجابايت: 649.8 جنيه بدلاً من 501.6 جنيه.

باقة 600 جيجابايت: 850 جنيهًا بدلاً من 741 جنيهًا.

باقة 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه بدلاً من 1197 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت

تفاصيل زيادة الأسعار في خدمات الاتصالات

تأتي الزيادة الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات، بما في ذلك الإنترنت الأرضي، في إطار السياسات التي تهدف إلى التكيف مع التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل. وقد أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الزيادة تسعى إلى تحقيق التوازن بين ضمان استدامة الشركات وحماية حقوق المستهلكين، لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة وفعالة.

أسعار باقات الإنترنت

تحديثات باقات فودافون RED الجديدة 2025

أعلنت فودافون عن زيادات في أسعار باقات RED لتصبح كما يلي:

باقة RED Essential: 450 جنيهًا بدلاً من 350 جنيهًا، مع ضريبة بقيمة 567.18 جنيهًا.

باقة RED Advance: 750 جنيهًا بدلاً من 580 جنيهًا، مع ضريبة 850 جنيهًا.

باقة RED Prime: 1050 جنيهًا بدلاً من 800 جنيهًا، مع ضريبة 1305 جنيهًا.

باقة RED Elite: 1500 جنيهًا بدلاً من 1150 جنيهًا، مع ضريبة 1859.94 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت

أسعار باقات فودافون فليكس 2025

تضمنت أيضًا فودافون تحديثًا في أسعار باقات فليكس، والتي جاءت كما يلي:

باقة فليكس 40: 40 جنيهًا شهريًا.

باقة فليكس 60: 60 جنيهًا شهريًا.

باقة فليكس 90: 90 جنيهًا شهريًا.

باقة فليكس 130: 130 جنيهًا شهريًا.

إقرأ أيضًا