زيادة أسعار باقات الإنترنت وبطاقات الشحن من فودافون.. التفاصيل الكاملة

أعلنت شركة فودافون مصر عن زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي وبطاقات الشحن، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل، يأتي هذا الإعلان بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعديل الأسعار لتحقيق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المستهلكين، وترصد الموجز في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لأسعار باقات فودافون الجديدة بعد الزيادة.

أسعار بطاقات شحن فودافون الجديدة

شهدت بطاقات شحن فودافون زيادة في الأسعار، مع تقديم رصيد أقل من القيمة المدفوعة. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

كارت شحن 12.5 جنيه: أصبح بسعر 16.5 جنيه ويعطي رصيدًا قدره 11.55 جنيه.

كارت شحن 15 جنيهًا: أصبح بسعر 19.5 جنيه ويمنح رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه.

كارت شحن 20 جنيهًا: أصبح بسعر 26 جنيهًا ويوفر رصيدًا قدره 18.2 جنيه.

كارت شحن 29 جنيهًا: أصبح بسعر 38 جنيهًا ويعطي رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.



أسعار باقات RED الجديدة

أدخلت فودافون تعديلات على أسعار باقات RED، مع تضمين الضرائب المقررة. الأسعار الجديدة كما يلي:

RED Essential: السعر 450 جنيهًا، والإجمالي مع الضريبة 567.18 جنيهًا.

RED Advance: السعر 750 جنيهًا، والإجمالي مع الضريبة 850 جنيهًا.

RED Prime: السعر 1050 جنيهًا، والإجمالي مع الضريبة 1305 جنيهات.

RED Elite: السعر 1500 جنيه، والإجمالي مع الضريبة 1859.94 جنيهًا.



أسعار باقات الإنترنت الجديدة من فودافون

تم تعديل أسعار باقات الإنترنت الأرضي لتتناسب مع التكاليف الجديدة، حيث جاءت كالتالي:

باقات سوبر

140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.

200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.

250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.

400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.

600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.

اسعار باقات الانترنت



أسعار باقات ميجا

250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.

600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.

1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا.



أسعار باقات ألترا وماكس

ألترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا.

ألترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.

ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا.



أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن زيادة الأسعار جاءت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها الشركات، وأكد الجهاز أن الهدف من هذه الزيادة هو الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وضمان استمرارية عمل الشركات في السوق المصري.

يعد هذا التعديل خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحماية حقوق المستهلكين، حيث تتعهد الشركات بمواصلة تقديم خدمات إنترنت تلبي احتياجات المستخدمين بجودة عالية.

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