البرلمان يناقش زيادات أسعار الإنترنت الأرضي

طلب إحاطة بشأن زيادات أسعار باقات الإنترنت.. تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن الزيادة الكبيرة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي التي قدمتها شركة "WE"، و يأتي ذلك وفقًا للمادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويستعرض الموجز تفاصيل البيان.

خدمات الإنترنت جزء من أساسيات الحياة

أكدت النائبة في بيانها أن خدمات الإنترنت أصبحت ضرورة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، نظرًا لتحول الدولة نحو الرقمنة، وأشارت إلى أن زيادة أسعار باقات الإنترنت بنسبة تصل إلى 30% تثقل كاهل الأسر البسيطة في القرى، خاصة مع ضعف الدخل وصعوبة تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الصحة، والتعليم، فضلًا عن سداد الفواتير الأساسية الأخرى.

تساؤلات حول الزيادات

تساءلت النائبة عن مدى توافق هذه الزيادات مع معدلات دخل المواطن، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تتجاوز المتوسط العالمي، في حين أن دخل المواطن المصري لم يصل بعد إلى هذا المتوسط. كما أوضحت أن الإنترنت أصبح ضرورة للطلاب لمتابعة التقييمات الأسبوعية، ما يجعل من الصعب مقاطعته رغم ارتفاع تكاليفه.

المطالبة بدعم خدمات الإنترنت

اختتمت النائبة بيانها بمطالبة الحكومة بدعم خدمات الإنترنت وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين البسطاء، مع تحسين جودة الخدمة المقدمة، خاصة في القرى والمناطق النائية، وكما دعت إلى مناقشة هذا الملف داخل لجنة الاتصالات.

زيادات أسعار باقات الإنترنت الأرضي

شهدت أسعار الإنترنت الأرضي ارتفاعات تتراوح بين 30% و50%، مع زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي، وفيما يلي أبرز الزيادات:

باقة سوبر 140 جيجابايت: ارتفعت بنسبة 49.6% لتصل إلى 239.4 جنيه شهريًا.

باقة 200 جيجابايت: زادت بنسبة 46.7% لتصل إلى 330.6 جنيه.

باقة 250 جيجابايت: ارتفعت بنسبة 56% لتصل إلى 410 جنيهات.

باقة 400 جيجابايت: ارتفعت بنسبة 47% لتصل إلى 649.8 جنيه.

باقة 1 تيرابايت: زادت بنسبة 47.6% لتصل إلى 1550.4 جنيه.



دعوات لتحسين الخدمة

وسط هذه الزيادات الكبيرة، تتزايد المطالب بتحسين جودة الخدمة المقدمة، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف البنية التحتية للاتصالات.

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