البرلمان الفرنسي يسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه:تصويت تاريخي بعد 60 عامًا

أغلبية مطلقة تسقط الحكومة.. شهد البرلمان الفرنسي مساء الأربعاء تصويتًا تاريخيًا بأغلبية مطلقة على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وافق على مذكرة حجب الثقة 331 نائبًا من أصل 574، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ ستة عقود، وهذا التصويت جاء بعد دعوة قدمها ائتلاف يساري، وفقًا لما نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، ويعرض الموجز تفاصيل سحب الثقة.

ماكرون يحث النواب على رفض الإطاحة بالحكومة

قبل التصويت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعضاء الجمعية الوطنية إلى تغليب مصلحة البلاد على الطموحات الشخصية، محذرًا من تداعيات إسقاط الحكومة، ورغم هذه الدعوة، شهد البرلمان تأييدًا واسعًا لحجب الثقة، خاصة بعد دعم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزب التجمع الوطني.

تأثير الأزمة على المشهد السياسي

أصبحت المعارضة أكثر تأثيرًا بعد انتخابات يونيو الماضي، التي جعلت حزب التجمع الوطني أكبر قوة في مجلس النواب، وفي حال نجاح اقتراح حجب الثقة، سيكون على ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد، مما يُعمّق أزمة حكومته التي بدأت بخسارته الانتخابات البرلمانية في يوليو.

ماكرون يطمئن الشعب

رغم الدعوات المتزايدة لاستقالته، أكد ماكرون عزمه على استكمال فترته الرئاسية حتى 2027. وأوضح خلال زيارة للمملكة العربية السعودية:

وأضاف: "لدينا اقتصاد قوي، ولا يجب أن نُفزع الشعب بمثل هذه الأمور."

انعكاسات سياسية واقتصادية

يتوقع أن يكون لهذا التصويت تأثير كبير على الساحة السياسية والاقتصادية في فرنسا، خاصة مع تزايد الانقسامات داخل البرلمان، ومع ذلك، يأمل ماكرون في تجنب المزيد من التوترات السياسية، والعودة إلى استقرار حكومي يخدم مصالح الشعب الفرنسي.

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