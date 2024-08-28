دعوات عزل ماكرون تدق المسمار الأخير في نعش مستقبله السياسي

عزل ماكرون.. تشهد فرنسا تطورات خطيرة في المشهد السياسي، خاصة بعد الدعوات العديدة التي تُطالب بـ عزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أسباب الدعوات التي تُطالب بـ عزل ماكرون، وهل تنجح هذه الدعوات بالفعل في دق المسمار الأخير في نعش المستقبل السياسي لـ الرئيس الفرنسي؟.

عزل ماكرون

دعوات عزل ماكرون

تأتي دعوات عزل ماكرون بعد إعلان الإليزيه استبعاد ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية الفائزة في الانتخابات من تشكيل الحكومة كنتيجة للمشاورات التي أجراها ماكرون الأيام الماضية، حيث أعلن رئيس الدولة أنه لا يفكر في ممثلين عن "الجبهة الشعبية الجديدة" لرئاسة الحكومة بسبب "الاستقرار المؤسساتي".

تصريحات ماكرون التي أشعلت الرأي العام الفرنسي

وأدلي ماكرون بتصريحات أشعلت الرأي العام الفرنسي حيث قال إنه لن يُعين حكومة بقيادة تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، على الرغم من انتصاره في الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل نحو شهرين.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن تشكيل حكومة يسارية سيؤدي إلى عدم استقرار لأنها ستواجه معارضة قوية من الأحزاب الأخرى ويمكن الإطاحة بها في تصويت مبكر على الثقة.

وقال ماكرون في بيان :"مسوؤليتي هي ألا تتعرض الدولة لعراقيل أو إضعافها ".

ودعا الرئيس الفرنسي الاشتراكيين والخضر والشيوعيين إلى "التعاون مع القوى السياسي الأخرى" من أجل تشكيل حكومة. ولم يذكر حزب فرنسا الأبية الذي تعتبره الأحزاب الرئيسية خطرا مثل اليمين المتطرف.

أبرز الدعوات التي تُطالب بـ عزل ماكرون

وتوالت ردود الفعل الغاضبة علي تصريحات الرئيس الفرنسي، وخرجت العديد من الدعوات التي تُطالب بـ عزل ماكرون

ومن جانبه، اتهم جان لوك ميلينشون، رئيس حزب فرنسا المتمردة اليساري، ماكرون بخلق وضع خطير للغاية، ودعا إلى رد شعبي وسياسي سريع وحازم.

ووصفت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه إعلان ماكرون بأنه وصمة عار وقالت إنه يتجاهل نتائج الانتخابات. كما هددت ماتيلد بانو، زعيمة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماكرون باتخاذ إجراءات لعزله.

كما دعت "فرنسا غير الخاضعة" إلى تظاهرات تحثّ الرئيس على احترام الديمقراطية، وقالت إنها ستقدم اقتراحاً بـ عزل ماكرون.

عزل ماكرون

وفي السياق ذاته، أعلن حزب فرنسا الأبية من تكتل الجبهة الشعبية اليسارية بأنه سيلجأ لتفعيل المادة 68 من الدستور والتي تنص على عزل ماكرون بعد استبعاد الجبهة من تشكيل الحكومة.

وأكد منسق حزب فرنسا الأبية، النائب مانويل بومبارد، في بيان على منصة "إكس": "ماكرون يرفض تعيين لوسي كاستيت كرئيسة للوزراء، نواب فرنسا الأبية سيقدمون اقتراحًا لـ عزل ماكرون إلى مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي) وفقًا للمادة 68 من الدستور. وأي اقتراح لمرشح لرئاسة الوزراء بخلاف لوسي كاستيت، سيخضع للتصويت على حجب الثقة".

كما ودعا زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشو الشارع والقوى السياسية والمجتمعية للتحرك ضد قرارات الرئيس.

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