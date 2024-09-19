ماكرون يدعو لتجنب الحرب بعد تفجير أجهزة اتصال حزب الله

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جميع الأطراف إلى التحرك لتجنب الحرب بعد تفجير أجهزة اتصال تابعة لعناصر حزب الله المدعوم من إيران، مما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة حوالي 3,000 آخرين، ويعرض الموجز التفاصيل.

اتصالات ماكرون مع القادة اللبنانيين

خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش جوزف عون، أعرب ماكرون عن "قلقه العميق" إزاء سلسلة الانفجارات التي هزت لبنان، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تسهم في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة، مما يعرّض حياة المدنيين للخطر.

تأكيد على التواصل مع نتنياهو

وفقاً لبيان صادر عن الإليزيه، أكد ماكرون أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً جميع الأطراف إلى التحرك لتجنب التصعيد العسكري.

كما دعا المسؤولين اللبنانيين إلى تحمل المسؤولية لمنع تفاقم الوضع، ونقل رسائل تضبط النفس والاعتدال إلى مختلف القوى اللبنانية، خاصة حزب الله.

تشديد على الحل الدبلوماسي

ماكرون أعرب خلال المكالمات الهاتفية عن قناعته بأن الأمن في لبنان يتطلب من جميع الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الصراعات الإقليمية.

وأكد أن على لبنان أن يتمتع بسلطة تنفيذية شرعية وقوية، قادرة على التعامل مع خطورة الوضع الحالي.

دعوة لتعزيز الاستقرار الداخلي

الإليزيه أكد أن ماكرون شدد على أهمية أن يتحمل القادة اللبنانيون مسؤولياتهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، وتجنب الانخراط في صراعات إقليمية تهدد استقرار البلاد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمسار الحل الدبلوماسي.

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