ويك إند بدون انترنت.. عطل مفاجئ أعلنت عنه شركة فودافون

كشفت شركة فودافون مصر عبر رسالة لعملائها عبر صفحتها الرسمية، عن إجراء تحديثات تقنية دورية يوم الجمعة القادمة الموافق 29 نوفمبر، والتي يمكن أن تؤدي إلى تأثير مؤقت على بعض خدمات طلب التغيير، أو تجديد الإشتراكات في أوقات مختلفة على مدار اليوم، وهذا ما سيوضح تفاصيله الموجز فيما يلي.

عطل شركة فودافون

تحذير من فودافون بتعطل خدماتها الجمعة القادمة

واوضحت الشركة في رسالتها، أن الهدف من تلك التحديثات هو تقديم أحدث وأفضل الخدمات لعملائها، ومشيرة إلى أن الرجوع للعمل بشكل طبيعي، سيكون يوم السبت القادم الموافق 30 نوفمبر، بدءًا من الساعة 7 صباحًا.

وشددت فودافون على حرصها على تخفيف أي إزعاج قد ينتج عن هذه التحديثات، ومتقدمةً بالشكر لكافة عملائها على تفهمهم ودعمهم المتواصل.

وكان نص الرسالة كالتالي: “عميل فودافون، حرصاً منا على تقديم أحدث وأفضل الخدمات، يرجى العلم بأنه قد تتأثر بعض خدمات طلب تغيير أو تجديد الاشتراكات في أوقات متفرقة خلال يوم الجمعة 29 نوفمبر، وذلك لإجراء تحديثات تقنية والعودة للعمل بشكل طبيعي يوم السبت 30 نوفمبر الساعة 7 صباحاً … نعتذر عن أي إزعاج، ونشكركم على تفهمكم".

عطل سابق من شركة فودافون

أرسلت شركة فودافون من عدة أسابيع رسالة نصية إلى عملائها، وكان مفادها أنه سيتم توقف خدمات فودافون، وذلك كان بسبب تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2024.

نص الرسالة

«نظرًا لتغيير الساعة للتوقيت الشتوي، خدمة فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى ستكون غير متاحة اليوم 31 أكتوبر من 11 مساءً إلى 3 صباحًا».

وشكرت فودافون عملاء الشركة في ختام الرسالة بالقول: «شكرًا لتفهمكم».

ومعنى الرسالة هو توقف خدمات فودافون كاش والخدمات الأخرى لمدة 5 ساعات، لأنه حين وصول عقارب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الجديدة عشرة، وكان ذلك بحسب التوقيت الجديد (التوقيت الشتوي 2024).

شركة فودافون

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