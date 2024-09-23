القصة الكاملة لـ أزمة أرصدة فودافون.. تحديثات تقنية تتسبب في مشكلة مؤقتة وتعويض العملاء قريبًا

اشتكى عدد من عملاء شركة فودافون صباح اليوم الاثنين من مواجهة صعوبة في إجراء المكالمات، حيث فوجئوا برسالة صوتية مسجلة تفيد بنفاد رصيدهم على الرغم من وجود رصيد في حساباتهم.

هذه المشكلة أثارت استياء العديد من العملاء الذين لم يتمكنوا من استخدام خدمات الشبكة، خاصة وأن بعضهم قام بشحن رصيدهم حديثًا دون القدرة على الاستفادة منه، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أزمة أرصدة فودافون

وقد تصاعدت شكاوى المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، حيث شارك العديد من المتضررين تفاصيل تجربتهم مع العطل الذي أصاب الشبكة في وقت مبكر من اليوم. وردًا على هذه الشكاوى، أصدرت شركة فودافون بيانًا لتوضيح الأسباب الكامنة وراء العطل التقني الذي أثر على بعض العملاء.

وأوضحت الشركة في بيانها أن العطل جاء نتيجة تحديثات تقنية كانت تُجرى على الشبكة بهدف تحسين جودة الخدمة، موضحة أن التحديثات استمرت أقل من ساعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وتحديدًا في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من هذه التحديثات، عادت الأرصدة للعمل بشكل طبيعي على جميع الخطوط.

وأضافت الشركة أنها تعمل حاليًا على تحديد العملاء الذين تأثروا بهذه المشكلة التقنية، وذلك من أجل تعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على الموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتؤكد فودافون التزامها بتحسين خدماتها باستمرار من خلال إجراء التحديثات والتطويرات الدورية، والتي تهدف إلى تقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها.

ورغم أن المشكلة استمرت لفترة قصيرة، إلا أن العديد من العملاء عبّروا عن قلقهم من فقدان أرصدتهم والباقة التي قاموا بشحنها، وهو ما دفع البعض منهم إلى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على تفسير. وفي ردها، أوضحت خدمة العملاء أن التحديثات الجارية هي السبب في العطل، ونفت الشركة بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول سحب الأرصدة.

وأكدت فودافون في ختام بيانها أن المشكلة قد تم حلها بالفعل مع الساعات الأولى من اليوم، وأن الأرصدة والباقات قد عادت كما كانت دون أي فقدان. كما أعربت الشركة عن اعتذارها للعملاء المتضررين، ووعدت بتقديم تعويضات مناسبة لتلك الفئة.

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