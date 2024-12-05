رسميًا بعد زيادتها.. «المصرية للاتصالات» تعلن أسعار باقات الإنترنت الجديدة

أسعار باقات الإنترنت الجديدة.. ارتفعت معدلات البحث حول تلك الكلمات البحثية عبر شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية وذلك عقب إعلان الشركة المصرية للاتصالات "we" عن تعديلات جديدة في الأسعار.

الأمر الذي أثار اهتمام ملايين المشتركين في جميع أنحاء البلاد، تأتي خطوة رفع أسعار باقات الإنترنت الجديدة في إطار سعي الشركة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت السريع في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

وفي هذا الصدد، كشفت الشركة المصرية للاتصالات "we" عن تعديلات جديدة في أسعار باقات الإنترنت، إذ تتراوح من 239.4 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة لباقة 140 جيجابايت شهريًا، وحتى 2006.4 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة لباقة ماكس 1 تيرا.

وتركز المصرية للاتصالات في أسعار باقات الإنترنت الجديدة على تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال سرعات أعلى وسعات أكبر بأسعار تنافسية، كما تهدف هذه الباقات إلى تحسين تجربة المستخدم، سواء للأفراد أو الشركات، عبر تعزيز جودة الاتصال بالإنترنت وتوسيع نطاق التغطية.

الموجز يكشف عبر السطور التالية تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار باقات سوبر الجديدة

باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ومن ضمن أسعار باقات الإنترنت الجديدة، أسعار باقات ميجا الجديدة التي شملت الآتي:

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

أسعار باقات ميجا الجديدة

باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 1 تيرا بايت: 1778.4 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الترا الجديدة

باقة الترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة الترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات ماكس الجديدة

باقة ماكس 1 تيرا بايت: 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وتتيح الشركة للعملاء تغيير الباقات أو الانتقال إلى باقات أعلى أو أقل حسب احتياجاتهم، مما يضمن تلبية متطلبات الاستخدام المختلفة للعملاء ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

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