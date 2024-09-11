أون لاين.. الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي واحدة وقيمة باقات الانترنت

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي واحدة من أهم الخدمات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص في مصر، من الراغبين في معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي وتسديدها حتى لا يتعرضوا للغرامة أو إيقاف الخدمة.

ومع تزايد الاهتمام بها في الفترة الحالية، يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي.

موعد فواتير التليفون الأرضي أكتوبر 2024

وفي السياق، تبدأ الشركة المصرية للاتصالات وي في إصدار فواتير التليفون الأرضي أكتوبر 2024، وذلك ابتداء من يوم 14 اكتوبر المقبل وتتيح الشركة فترة سداد لمدة شهر بدون فرض غرامة على العميل حتى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وأكدت الشركة على ضرورة قيام المشتركين بسداد الفاتورة السابقة يوليو 2024 " قبل نهاية سبتمبر الجاري والتي تم تحميل غرامة مالية عليها بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة الشهرية.

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

ومن أجل الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي يمكنك إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة على النحو التالي:

في البداية عليك زيارة موقع المصرية للاتصالات عبر هذا الرابـــط.

ابدأ الآن في تدوين البيانات حيث سيتوجب عليك كتابة رقم التليفون الأرضي، الاسم كاملاً، رقم الكود والبريد الإلكتروني.

الآن اضغط على كلمة أكمل لمتابعة خطوات التسجيل.

سيٌطلب منك تحديد رقم سري والتأكيد عليه.

وبعد لحظات، ستظهر لك قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي من خلال تطبيق «My WE»

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات للعملاء إمكانية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي من خلال تطبيق «My WE»، من خلال الخطوات التالية:

في البداية عليك تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

بعد التحميل قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الأرضي وكلمة المرور.

يمكنك أن تضغط على أيقونة «الفواتير».

عليك الآن اختيار الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

ستظهر أمامك تفاصيل الفاتورة وقيمة المبلغ المستحق.

أسعار باقات الانترنت 2024 في مصر

وتتعدد الباقات والأنظمة الخاصة بفواتير الانترنت المنزلي، وهي كالتالي:

باقة سعر 140 جيجا بايت بسعر 160 جنيه مصري.

باقة بسعة 200 جيجا بسعر 225 جنيه مصري.

باقة سعة 250 بسعر 280 جنيه مصري.

باقة سعة 400 جيجا بسعر 440 جنيه.

باقة سعة 600 جيجا بسعر 650 جنيه.

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