ننشر خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2024

يتساءل الكثير من المواطنين، عن خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، حيث يريد أن يستعمل العديد من الأشخاص عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.

فاتورة التليفون الأرضي



وقامت الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي في يوم 15 من كل شهر، وعلى المواطنين دفعها في الموعد المحدد حتى لا تنقطع الخدمة عن التليفون الأرضي، وتسهيلًا على المواطنين يمكنهم الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ الشركة المصرية للاتصالات.

وتمنح شركة المصرية للاتصالات فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون فرض غرامة، ليكون أخر موعد لـ سداد فواتير التليفون الأرضي اليوم 14 أبريل الجاري، أما بالنسبة لنظام السداد الشهري، يمكن للمتعاقد اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل شهري، مع شرط تفعيل خدمة المكالمات الدولية والاشتراك في نظام الباقات الشهرية ونظام السداد الربع السنوي المتبع بين المواطنين، حيث تصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر وفقًا لهذا النظام.



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم:

1- الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنــــا

2- تسجيل البيانات الشخصية للعميل من رقم التليفون الأرضي، الاسم كاملاً، رقم الكود والبريد الإلكتروني.

3- اضغط على كلمة أكمل لمتابعة خطوات التسجيل.

4- سيطلب منك تحديد رقم سري والتأكيد عليه.

5- في النهاية سيظهر لك قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

ووفرت الشركة المصرية للاتصالات عدةرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي كالتالي:

- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

- مكاتب البريد.

- مكينات فوري.

- الدفع الإلكتروني من خلال: ممكن، خدماتي، فوري، سداد.

- من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.



الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق «My WE»

ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق «My WE»، من خلال الخطوات التالية:

1) تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

2) تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الأرضي وكلمة المرور.

3) الضغط على أيقونة «الفواتير».

4) اختيار الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

5) ستظهر أمامك تفاصيل الفاتورة وقيمة المبلغ المستحق.