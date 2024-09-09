لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شرق الدلتا لشهر سبتمبر 2024 .. بكل سهولة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شرق الدلتا.. تصدر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شرق الدلتا، محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، حيث يبحث عدد كثير من المشتركين عن اهم الخطوات لاستعلام فاتورة الكهرباء شهرسبتمبر2024، الكترونيا عبر مواقع شركات التوزيع وموقع الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك لمعرفة قيمة استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس الماضي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شرق الدلتا

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد حددت خطوات معينة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2024 ودفعها عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يجب اتباع هذه الخطوات بدقة لضمان سهولة العملية ودقتها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2024

يستطيع عدد كبير من المواطنين عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهرسبتمبر عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة كهرباء مصر، والتي تتيح الخدمات لجميع المشتركين في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ودفعها عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر



1- زيارة الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

2- الدخول إلى الموقع: بعد فتح الموقع، ستجد في الصفحة الرئيسية اختيارين: "الاستعلام" و"دفع الفواتير"، قم باختيار "دفع الفواتير" للانتقال إلى الصفحة المخصصة للدفع.

3-اختيار دفع الفواتير: يمكنك إدخال المعلومات المطلوبة على صفحة دفع الفواتير، وقد تحتاج إلى إدخال اسم العميل ومعلوماته الأساسية مثل رقم المشترك أو رقم الحساب.

4- إدخال المعلومات الأساسية: أدخل اسم العميل ورقم الحساب ورقم العداد أو أي معلومات أخرى تطلبها الصفحة.

5- تأكد من صحة البيانات المدخلة لتفادي أي أخطاء.

6- إتمام الدفع: بعد إدخال المعلومات، اختر طريقة الدفع. يمكنك الدفع باستخدام بطاقة فيزا أو وسيلة دفع إلكترونية أخرى.

7- اتبع التعليمات لإدخال تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك وإتمام عملية الدفع.

استلام تأكيد الدفع

8- بعد إتمام الدفع، تأكد من استلام تأكيد الدفع عبر البريد الإلكتروني أو على الشاشة. احتفظ بإثبات الدفع للرجوع إليه لاحقًا إذا لزم الأمر.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر سبتمبر 2024

ترصد لكم جريدة " الموجز" خلال السطور التالية كافة الخطوات المتعلقة لتسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر سبتمبر 2024 عبر الهاتف المحمول.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر سبتمبر 2024



1- الدخول على متجر التطبيقات: افتح متجر التطبيقات على هاتفك المحمول.

2- تنزيل برنامج تسجيل قراءة عداد الكهرباء: ابحث عن برنامج "تسجيل قراءة عداد الكهرباء"، ثم تأكد من اختيار التطبيق الرسمي المخصص لشركة توزيع الكهرباء أو الذي أوصت به الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم قم بتنزيل وتثبيت البرنامج على هاتفك المحمول.

3- فتح البرنامج واختيار شركة التوزيع: بعد تثبيت البرنامج، افتحه واختر شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن منطقتك، مثل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

4- كتابة البيانات داخل البرنامج: قم بإدخال البيانات التي تجدها على إيصال الكهرباء الخاص بك. يشمل ذلك عادةً رقم المشترك أو رقم الحساب.

5- الحصول على اسم المشترك: اضغط على خيار "الحصول على اسم المشترك" أو أي خيار مشابه لاسترجاع تفاصيل المشترك بناءً على البيانات المدخلة.

6- إدخال قراءة العداد: قم بكتابة قراءة العداد اليدوية كما تظهر على العداد نفسه، واضغط على علامة صح أو أي زر لتأكيد القراءة المدخلة.

7- إرفاق صورة واضحة للعداد: التقط صورة واضحة للعداد تُظهر القراءة الحالية، قم بإرفاق الصورة عبر البرنامج ثم اضغط على "موافق" أو الزر المعادل لإرسال الصورة.

8- تأكيد الحفظ: بعد إرسال القراءة العداد، ستظهر لك رسالة تأكيد تفيد ب "تم حفظ القراءة بنجاح"

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