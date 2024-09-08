بعد الزيادة الجديدة.. كيف تستعلم عن فاتورة كهرباء سبتمبر 2024؟

فاتورة كهرباء سبتمبر 2024.. تتيح وزارة الكهرباء والطاقة ممصلة في شركات التوزيع على مستوى محافظات مصر الاستعلام عن الفواتير الشهرية بسهولة عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد للمستهلكين.

الموجز يتناول خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2024 عبر الإنترنت، حيث تختلف التفاصيل قليلاً من محافظة إلى أخرى، لكن الأساسيات عادة ما تكون متشابهة.

فاتورة كهرباء سبتمبر 2024

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة سبق وأعلنت عن الزيادة الجديدة في فواتير الكهرباء والتي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة كهرباء سبتمبر 2024، التي تعبر عن استهلاك أغسطس الماضي، ولذلك يرغب العديد من المشتركين في معرفة أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة.

ولهذا ننقل لكم في البداية أسعار شرائح الكهرباء الجديدة وهي كالتالي:

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.

من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا.

من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.

من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.

من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.

فاتورة كهرباء سبتمبر 2024

أما عن خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر 2024 فهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر 2024

الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر. اختيار قسم الخدمات. الضغط على استعلام عن الفواتير. كتابة البيانات المطلوبة: «الرقم القومي، الاسم بالكامل، المحافظة التابع لها، ورقم العداد المكون من 10 أرقام». الضغط على استعلام لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر 2024

كما ننقل لكم نصائح مهمة عند الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتشمل الآتي:

نصائح مهمة عند الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تأكد من أنك تستخدم المعلومات الصحيحة لتجنب أي أخطاء.

حاول استعلام الفاتورة مبكرًا لضمان دفعها في الوقت المحدد وتجنب غرامات التأخير.

إذا كنت تواجه أي مشاكل أثناء الاستعلام، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بشركة الكهرباء للحصول على المساعدة.

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