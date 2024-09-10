تعرف على خطوات تقديم الفاتورة الالكترونية البورتال

خطوات تقديم الفاتورة الالكترونية البورتال.. سبق و أطلقت وزارة المالية نظام الفاتورة الإلكترونية كجزء من خطة التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد المصري، ومن أجل تحسين مستوى الشفافية والحد من التهرب الضريبي.

ولهذا يتساءل كل من يمتلك نشاطًا تجاريًا أو شركة، عن خطوات تقديم الفاتورة الالكترونية البورتال، خاصة وأنه من الضروري أن يتعرف على كيفية تقديم الفاتورة الإلكترونية عبر بوابة البورتال «E-Invoice Portal».

خطوات تقديم الفاتورة الالكترونية البورتال

الموجز يتناول عبر التقرير التالي، خطوات تقديم الفاتورة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية بالتفصيل، حيث أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندًا رقميًا يتم إصداره وإرساله واستلامه إلكترونيًا، ويحتوي على تفاصيل المعاملة بين البائع والمشتري.

كما يقلل نظام الفاتورة الالكترونية البورتال من الاعتماد على الفواتير الورقية التقليدية ويسمح بمتابعة العمليات التجارية في الوقت الحقيقي، ومن فوائد تقديم الفاتورة الإلكترونية عبر بوابة البورتال الآتي:

فوائد تقديم الفاتورة الإلكترونية عبر بوابة البورتال

تسهيل التعاملات التجارية.

تقليل الوقت والجهد في عمليات إرسال واستقبال الفواتير.

توحيد معايير الفواتير والالتزام بالمتطلبات الضريبية.

تحسين دقة البيانات وتقليل الأخطاء البشرية.

تعزيز الشفافية وتقليل التهرب الضريبي.

ولعل أبرز خطوات تقديم الفاتورة الالكترونية البورتال التالي:

خطوات تقديم الفاتورة الالكترونية البورتال

التسجيل في بوابة الفاتورة الإلكترونية وهي أول خطوة يمكن الوصول إلى البوابة عبر الرابط الخاص بمنظومة الضرائب المصرية. إذا كنت تستخدم البوابة لأول مرة، يجب عليك إنشاء حساب جديد. ستحتاج إلى ملء استمارة التسجيل التي تتطلب معلومات مثل رقم التسجيل الضريبي، اسم الشركة، والبريد الإلكتروني. للحصول على توقيع إلكتروني موثوق، يجب تحميل الشهادة الإلكترونية الخاصة بشركتك، وهذه الشهادة تستخدم لتوقيع الفواتير وضمان صحة وأمان المعلومات، ويمكنك الحصول على هذه الشهادة من إحدى الشركات المعتمدة من قبل مصلحة الضرائب المصرية، مثل "شركة مصر للمقاصة" أو "شركة إيجيبت تراست". إعداد النظام لتوليد الفواتير الإلكترونية، فإذا كنت تستخدم برامج محاسبية لإدارة الفواتير، فيجب التأكد من دمج هذه البرامج مع البوابة لتمكين إنشاء الفواتير الإلكترونية بشكل مباشر. بمجرد الانتهاء من إعداد النظام، يمكنك البدء في إصدار الفواتير الإلكترونية. يتم ذلك عن طريق إنشاء فاتورة جديدة وإدخال جميع التفاصيل المطلوبة. تأكد من أن البيانات المدخلة دقيقة، خاصة تفاصيل العملاء والمبالغ المالية، لأن النظام سيرفض أي فاتورة تحتوي على أخطاء. بعد إنشاء الفاتورة، تحتاج إلى توقيعها إلكترونيًا باستخدام الشهادة الإلكترونية التي قمت بتحميلها، وهذا التوقيع يضمن صحة الفاتورة وحماية بياناتها. بعد التوقيع يمكنك إرسال الفاتورة إلى مصلحة الضرائب عبر البوابة الإلكترونية، وسيتم فحص الفاتورة من قبل النظام، وفي حال كانت جميع البيانات صحيحة ومطابقة للمعايير، ستتم الموافقة عليها. سيتم إرسال إشعار إلكتروني يوضح ما إذا كانت الفاتورة قد تمت الموافقة عليها أو رفضها، وفي حالة الرفض، سيتم توضيح الأسباب حتى تتمكن من تعديل الفاتورة وإعادة إرسالها. من الضروري الاحتفاظ بنسخة من الفواتير الإلكترونية في سجلاتك المحاسبية لضمان الامتثال الكامل للقوانين. يمكنك الاحتفاظ بها على نظامك المحلي أو في سحابة إلكترونية آمنة.

وبعد التعرف على خطوات تقديم الفاتورة الالكترونية البورتال، هناك نصائح لتقديم الفاتورة الإلكترونية بنجاح وهي كالتالي:

نصائح لتقديم الفاتورة الإلكترونية

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إرسال الفاتورة.

راجع إشعارات النظام بانتظام لمعرفة حالة الفواتير.

استمر في تحديث نظامك المحاسبي ليتوافق مع متطلبات الفاتورة الإلكترونية.

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