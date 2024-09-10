الاستقرار يُخيم علي سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 10-9-2024

سعر الذهب في اليمن.. شهد سعر الذهب في اليمن، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، استقرارًا، وسجل عيار 24، 21.627 ريال، بينما سجل سعره بالدولار80.52.

وكما هو معروف فإن أسواق الذهب تشهد انتعاشًا ورواجًا كبيرًا، خلال فصل الصيف، ويعود ذلك إلى تزايد حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الذهب للعروس.

سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر

وتصدر البحث عن سعر الذهب في اليمن، اليوم الثلاثاء، محرك البحث جوجل، للتعرف علي أسعار جميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب في اليمن

سعر الذهب في اليمن اليوم

ويرصد "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة داخل الأسواق اليمنية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذهب عيار 24 في اليمن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 20.627 ريال، بينما سجل سعره بالدولار 79.52.

سعر الذهب عيار 22 في اليمن

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في اليمن، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، إلى 17.044 ريال، بينما وصل سعره بالدولار إلى 68.18.

سعر الذهب عيار 21 في اليمن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 16.270 ريال، بينما وصل سعره بالدولار إلى 65.08.

سعر الذهب عيار 18 في اليمن

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 13.945 ريال، أي ما يعادل 55.79 دولارًا.

سعر الذهب عيار 14 في اليمن

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في اليمن، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 10.846 ريال، وسجل سعره بالدولار نحو 43.39.

سعر الذهب عيار 12 في اليمن

وسجل سعر الذهب عيار 12 في اليمن، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 نحو 9.297 ريال، بينما حقق سعره بالدولار نحو37.19.

سعر الذهب في اليمن

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 130.157 ريال، بينما حقق سعره بالدولار نحو520.67.

سعر أوقية الذهب في اليمن

وسجل سعر أوقية الذهب في اليمن اليوم 578.256 ريال، بينما سجل سعرها بالدولار نحو2.313.

سعر كيلو الذهب في اليمن

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في دولة اليمن نحو 18.593.435 ريال، بينما وصل سعره بالدولار لـ74.380.

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