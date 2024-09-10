بكام النهاردة.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن 10-9-2024

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، حيث يسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2906 جنيهات، وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون مصنعية، بالتزامن معذ تراجع السعر العالمي للذهب دون 2500 دولار، ويكشف لنا الموجز عن أسعار الذهب اليوم في مصر.



سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3875 جنيها.

عيار 21 يسجل 3390 جنيها.

عيار 18 يسجل 2906 جنيهات.

الجنيه الذهب 27120 جنيها.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب بالدولار

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي مع بداية تداولات الأسبوع، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل الذهب أدنى مستوى عند 2485 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2496 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2491 دولار للأونصة.

الانخفاض الحالي في سعر الذهب يأتي بعد انخفاض آخر يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.8% تسبب في إغلاق الذهب تحت المستوى المحوري 2500 دولار للأونصة الأمر الذي ساعد على تراجع السعر خلال تداولات اليوم.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية، تباطؤ معتدل في قطاع العمالة الأمريكية خاصة أن معدل البطالة قد تراجع في شهر أغسطس الأمر الذي يدل أن وضع قطاع العمالة ليس سيء كما كانت الأسواق تتوقع.

سعر الذهب في مصر بالمصنعيه

وبالتالي عمل هذا على تغير توقعات الأسواق تجاه أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تتوقع الأسواق حالياً أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماع سبتمبر باحتمال 75% واحتمال آخر بنسبة 25% أن يخفض البنك الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

بيانات هذا الأسبوع ستكون حاسمة بشكل كبير ولها تأثير مباشر على الأسواق كونها آخر البيانات الهامة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم.

في حال ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس فقد نرى تأثير سلبي على أداء الذهب ليدفعه إلى مزيد من التصحيح السلبي، بينما في حال انخفضت معدلات التضخم فقد يساعد هذا المعدن النفيس على مزيد من الأداء الإيجابي.



الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني قد توقف عن شراء الذهب لاحتياطاته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس وفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم السبت.

الأمر الذي يدل على عدم ملائمة المستويات السعرية الحالية لشراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني.

بالرغم من هذا لا تزال الأسواق تتوقع المزيد من الارتفاع لأسعار الذهب، ولا تزال المؤسسات المالية العالمية تتوقع تسجيل الذهب مستوى تاريخي عند 3000 دولار للأونصة بحلول العام القادم.

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