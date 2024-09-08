المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 8-9-2024 في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 8-9-2024 حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الصاغة، في جميع أعيرة الذهب المختلفة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعدما عاد أمس السبت، للارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل اللازمة عن أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3880 جنيهًا للشراء، و3867 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الأكثر انتشارا في الأسواق بـ3395 جنيهًا للشراء و3385 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 2910 جنيهات للشراء، وسجل سعر البيع 2901 جنيه، وهو الأكثر انتشارا فى الاسواق المحلية حيث يتزايد اهتمام المواطنين الي شراء هذا النوع من الذهب فى ظل ارتفاع سعر الذهب عالميا.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما سعر الذهب عيار 14 اليوم، وهو الأقل انتشارا في السوق المحلية، سجل 2263 جنيها للشراء و2255 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، فقد سجل 27 ألفا و160 جنيها ويبلغ وزنه 8 جرامات ومصنوع من الذهب عيار 21.

سعر الذهب بالدولار والجنيه المصري

يتأثر أسعار الذهب بالدولاربعوامل اقتصادية عالمية مثل التغيرات في أسعار الفائدة، التقارير الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الذهب عالميًا سيؤثر عادةً على الأسعار المحلية.

أسعار الذهب بالجنيه المصري

وتشمل تأثيرات أسعار الذهب العالمية بالإضافة إلى عوامل محلية مثل سعر الصرف بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي. إذا ارتفعت أسعار الذهب عالميًا أو تزايدت التوترات الاقتصادية، فمن المحتمل أن نرى ارتفاعًا في الأسعار محليًا أيضًا.

تراجع سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالمياً إلى نحو 2497 دولارًا للأونصة (الأوقية) بنهاية تعاملات يوم السبت، مع انخفاض قدره 19.35 دولارًا، أو ما يعادل نسبة 0.77% مقارنة باليوم السابق.

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