أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-9-2024 في مصر .. بكام عيار 18 الآن؟

أسعار الذهب اليوم .. تزايدت عمليات البحث عبر "جوجل" للتعرف على اسعار الذهب في محلات الصاغة، خاصة مع التقلبات المستمرة بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الحالية.

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تحركًا ملحوظًا، مما يدفع الكثيرين لمتابعة أسعاره بشكل يومي سواء للبيع أو الشراء، سواء كان ذلك بدون مصنعية أو بالمصنعية.

اسعار الذهب

وفي هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" تقريرًا مفصلاً حول أسعار الذهب بمختلف أعيرته، مع التنويه بأن هذه الأسعار قد تشهد تغييرات متكررة على مدار اليوم.

بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم، كالآتي:

عيار 24 بيع 3.869 شراء 3.874

عيار 21 بيع 3.380شراء 3.390

عيار 18 بيع 2.897 شراء 2.906

عيار 14 بيع 2.253 شراء 2.260

عيار 12 بيع 1.193شراء 1.937

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر



بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، للبيع 27.040 وللشراء 27.120، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

سعر كيلو الذهب فى مصر

الكيلو بيع 3.862.857 شراء 3.874.286



قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية



ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ليقبل الذهب على تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أسابيع بدعم من عودة التوقعات بخفض الفائدة إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسية مجدداً.

يذكر أن هناك بعض قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 إلى 65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب

الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب : يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:

- رقم السجل التجاري.

- رقم البطاقة الضريبية.

- الفاتورة بها سيريال نمبر.

- الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».

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