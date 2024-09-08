سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده.. إنفوجراف

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده.. شهد استقرارًا ملحوظًا بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-9-2024، وهو ما أثار اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين.

ويعد الذهب من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها الكثيرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، سواء على مستوى الأفراد أو الدول، ولهذا فإن السؤال الذي يدور في أذهان العديد من المواطنين هو سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده

الموجز يقوم بالإجابة عن سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده من خلال عرض لآخر تحديث طرأ عليه بختام التعاملات المسائية وحسب ما نشرته منصة أى صاغة بالإضافة إلى تأثير حالة التقلبات التي تحدث حاليًا في أسعار الذهب على السوق المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه معرفة سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده، من خلال أهم المنصات الخاصة بمتابعة المعدن الأصفر بشكل مستمر ولعل أبرزها محلات الصاغة، كما يتم تحديد أسعار الذهب في مصر بناءً على الأسعار العالمية، وأي تقلب في سعر الأوقية في البورصات العالمية يؤثر مباشرة على الأسعار المحلية، وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية مثل التضخم وارتفاع تكلفة الدولار وتقلبات السوق​.

علمًا أن مصر تعاني من ضغوط اقتصادية أدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، ومع استيراد الذهب من الخارج، فإن تراجع الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب داخل مصر، مما يزيد من الأسعار محليًا​.

وخلال السطور التالية، الموجز يواصل رصد آخر تحديث طرأ على سعر الذهب اليوم مع ختام تعاملات الأحد الموافق 8-9-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بنهاية اليوم نحو 3395 جنيهًا للبيع ونحو 3380 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3880 جنيهًا للبيع ونحو 3862.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3556.75 جنيه للبيع ونحو 3541 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده

وسعر الذهب عيار 21 بكام النهارده محليًّا فقد بلغ نحو 3395 جنيهًا للبيع ونحو 3380 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 في الأسواق نحو 2910 جنيهات للبيع ونحو 2897.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2263.25 جنيه للبيع ونحو 2253.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27160 جنيهًا.

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