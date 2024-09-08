أسعار الفضة اليوم الأحد 8-9-2024.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

تراجعت أسعار الفضة اليوم الأحد 8-9-2024 في مصر, تزامنًا مع سلسلة من التقلبات التي تؤثر على الأسعار مؤخرًا, وتتأثر أسعار الفضة بعدة عوامل منها التغيرات العالمية في الأسعار، تقلبات قيمة الجنيه المصري، والعرض والطلب المحلي.

أسعار الفضة اليوم

ازدادت في الآونة الأخيرة اهتمامات المواطنين بأسعار الفضة، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الذهب, فضل الكثير من المدخرين تحويل استثماراتهم إلى الفضة كبديل مجدٍ للاحتفاظ بقيمتها, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم اليوم الأحد 8-9-2024 وفقًا لآخر تحديث من منصة "بنك لآيف" ما يلي:

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 43.46 جنيه.

وصل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 إلى 41.63 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 حوالي 40.20 جنيه.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 39.81 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) حوالي 38.03 جنيه.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 34.77 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة عيار 750 حوالي 32.59 جنيه.

استقر سعر جرام الفضة عيار 585 عند 25.42 جنيه.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم بالمصنعية

اكتسب سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية مكانة خاصة لدى العديد من الأفراد الذين يفكرون في شراء الفضة كاستثمار أو كهدية, وسجل سعر هذا العيار اليوم حوالي 40.20 جنيه، فيما تراوحت تكلفة المصنعية ما بين 25 و30 جنيه.

سعر مصنعية الفضة في مصر

ساهم سعر مصنعية الفضة في مصر في تحديد أسعار الفضة بشكل ملحوظ، و تكون المصنعية في بعض الأحيان أعلى بكثير من سعر الفضة الخام في بعض المحلات الشهيرة, تتراوح تكلفة مصنعية الفضة في مصر ما بين 25 و30 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة بين المحلات.

أسعار الفضة اليوم

سعر تلميع الفضة في مصر

تحتاج الفضة إلى التلميع والتنظيف المنتظم للحفاظ على بريقها ولمعانها الذي يتلاشى مع الوقت نتيجة التعرض المستمر لعوامل الطقس والاستخدام المتكرر, وتحدد سعر تلميع الفضة في بعض المحلات بنحو 20 جنيهًا, كما يمكن استخدام بعض الملمعات الطبيعية مثل قشر وعصير الليمون، والملح، وبيكربونات الصوديوم لاستعادة لمعان الفضة.

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